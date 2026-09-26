উলটো চালেও মাত করবেন শুক্র! বক্রী হয়েই ৪ রাশির কপালে সৌভাগ্যের তিলক কাটবেন তিনি

উলটো চালেও মাত করবেন শুক্র! বক্রী হয়েই ৪ রাশির কপালে সৌভাগ্যের তিলক কাটবেন তিনি
জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণত কোনো গ্রহ বক্রী হলে তার গতি ধীর হয় এবং ফলাফল দিতে সময় নেয়। কিন্তু শুক্রদেবের ক্ষেত্রে এই উলটো চাল অনেক সময় সুপ্ত থাকা ধনযোগ এবং আটকে থাকা শুভ কাজের দুয়ার আচমকা খুলে দেয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রদেবকে ধন, বৈভব, বিলাসিতা, সৌন্দর্য, প্রেম, আকর্ষণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক হিসেবে মান্য করা হয়। নবগ্রহের মধ্যে শুক্রদেবের চাল বা গতির পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক স্থায়িত্ব ও পারিবারিক জীবনযাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শুক্রদেব স্বরাশি বা তাঁর অনুকূল রাশিতে বক্রী (Retrograde) অর্থাৎ উল্টো চালে চলতে শুরু করতে চলেছেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণত কোনো গ্রহ বক্রী হলে তার গতি ধীর হয় এবং ফলাফল দিতে সময় নেয়। কিন্তু শুক্রদেবের ক্ষেত্রে এই উল্টো চাল অনেক সময় সুপ্ত থাকা ধনযোগ এবং আটকে থাকা শুভ কাজের দুয়ার আচমকা খুলে দেয়। জ্যোতিষবিদদের মতে, শুক্রের এই বক্রী গতির শুভ প্রভাবে বিশেষ করে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক ধনলাভ, বিলাসবহুল জীবনযাপন, কেরিয়ারে উন্নতি এবং স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। বিশেষ করে মিথুন, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্রদেবের এই বক্রী সঞ্চারে সবচেয়ে বেশি শুভ ফল পাবেন। শুক্র বক্রী হওয়ায় কোন ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র বক্রীর বিশেষ গুরুত্ব ও প্রভাব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে শুক্রদেবের উল্টো চাল মানুষের জীবনে সুপ্ত ইচ্ছা পূরণ ও আর্থিক পুনরুত্থান ঘটায়:
- আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার ও বিলাসিতা: বক্রী শুক্রের প্রভাবে পুরোনো কোনো বিবাদ বা জটিলতার অবসান ঘটে আটকে থাকা বকেয়া টাকা দ্রুত হাতে আসে। নতুন গাড়ি, সোনাদানা বা বিলাসবহুল সামগ্রী কেনার শুভ পরিবেশ তৈরি হয়।
- সৃজনশীলতা ও ব্যবসায়িক বিস্তার: মিডিয়া, ফ্যাশন, ডিজাইন, বিনোদন, জুয়েলারি, ব্যাঙ্কিং ও কসমোটোলজি ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বক্রী শুক্রের কৃপায় নজিরবিহীন সাফল্য লাভ করেন।
২. শুক্রের উল্টো চালেও যে ৪ রাশির ভাগ্যে মিলবে বাম্পার সফলতা
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির শুভ ভাবগুলিতে শুক্রদেবের বক্রী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। আয়ের নতুন একাধিক পথ সুগম হবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীলতার জোরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবেন, যা প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন শুভ পার্টনারশিপ থেকে রেকর্ড লাভ অর্জন করবেন।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের বক্রী চাল পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবে। পারিবারিক জীবনে চলা দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ কেটে গিয়ে শান্তির পরিবেশ তৈরি হবে। সম্পত্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে বাম্পার অর্থলাভ হতে পারে। নতুন ফ্ল্যাট বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে তুলা রাশিতে বা তুলা রাশির জন্য শুক্রের উল্টো চাল অত্যন্ত সুফলদায়ক প্রমাণিত হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ফ্যাশন, বিনোদন বা ক্রিয়েটিভ কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সমাজে বিশেষ সম্মান ও সাফল্য পাবেন। বকেয়া টাকা উদ্ধারের পাশাপাশি আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরবে।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির কর্ম ও ভাগ্য স্থানে শুক্রদেবের বক্রী প্রভাব আশীর্বাদস্বরূপ। কেরিয়ারে এতদিন ধরে চলা বাধা দূর হয়ে শুভ কাজের গতি বাড়বে। নতুন চাকরির চমৎকার অফার পেতে পারেন। বিদেশের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা বা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের সাথে যুক্ত কাজে বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ আসবে।
৩. শুক্রদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
শুক্রের বক্রী সঞ্চারে শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে এবং শুক্রদেবের অশেষ কৃপা পেতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- মা লক্ষ্মী ও শুক্র সাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিউয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে চালের ক্ষীর বা সাদা মিষ্টি ভোগ নিবেদন করুন এবং শ্রী সুক্ত পাঠ করুন।
- সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে অসচ্ছল বা দুস্থ ব্যক্তিদের চাল, চিনি, দুধ, ঘি বা সাদা রঙের বস্ত্র দান করা পরম শুভ।
- শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' অথবা 'ওঁ দ্রাং দ্রীং দ্রৌং সঃ শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করলে কোষ্ঠীতে শুক্র গ্রহ বলীয়ান হয়।
শুক্রদেবের এই বক্রী চাল মিথুন, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সম্পত্তি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিবাচক সিদ্ধান্তের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More