Shukra Vakri: শুক্রের বক্রী অবস্থানে কপাল ফিরবে কুম্ভ সহ বহু রাশির! লাকির লিস্ট রইল
শুক্র তুলা রাশিতে পশ্চাদমুখী হতে চলেছে। শুক্র পশ্চাদমুখী বা বক্রী অনেক রাশির চিহ্নের জন্য ভালো ফল আনবে। অনেক রাশির চিহ্নগুলিতে অর্থের প্রবাহ বাড়বে।
শুক্র, তুলা রাশিতে পশ্চাদমুখী হয়ে যাচ্ছেন। শুক্রের ভাল প্রভাবগুলি বেশ কিছু রাশির জন্য ভালো সময় আনবে। ৫ নভেম্বর, শুক্র, তুলা রাশিতে থাকবে, তারপরে শুক্র ধনতেরাস থেকে বুধের রাশিতে চলে যাবে। শুক্রের এই সঞ্চার অনেক রাশির জন্য ভাল ফলাফল দেবে।
তুলা
কিছুটা তাড়াহুড়ো এড়ানো আপনার পক্ষে ভালো হবে। আপনি যদি বিদেশে যাচ্ছেন তবে তাড়াতাড়ি যান, তবেই ভাল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। মানসিকভাবে জিনিসগুলি ঠিক থাকবে। সাবধানে ব্যয় করুন।
বৃশ্চিক
এই রাশির জন্য ভাল যোগ নিয়ে আসছে এই অবস্থান। আপনাকে বাজেটের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এই সময়ে আপনার আয় কিছুটা হ্রাস পেতে পারে, তবে যারা অর্থ ধার দিয়েছেন, তাঁরা সেই অর্থগুলি আপনি এই সময় পেতে পারেন। এই সময়ে আপনাকে ব্যবসার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।
কুম্ভ
এই রাশির জন্য, শুক্র ভালো যোগ আনতে পারে, দীপাবলির আগেই। এর ফলে আপনার দীপাবলিতেও ভাল কাটবে সময়। ধনতেরাস পর্যন্ত শুক্র আপনাকে ভাগ্যের দিক থেকে সমর্থন করবে, যা আপনার কাজ সম্পন্ন করবে। এই সময়ে অর্থের দিক থেকে আপনার জন্য ভাল সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।
মকর রাশি
মকর রাশির জন্য আর্থিকভাবে সব কিছু ভাল হবে। আপনার কাজও আগের থেকে ভাল হবে এবং যাঁরা ব্যবসায়ী তাদের জন্য, সময়টি ইতিমধ্যে ভাল, তাই ব্যবসায়ের বিশেষ যত্ন নিন। আপনি যদি অর্থ নিয়ে ঝুঁকি না নেন তবে এটি ভাল, ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More