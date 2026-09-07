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Shanidev Dhaiya:ধনু ও সিংহ রাশি কবে মুক্তি পাবে শনিদেবের ঢাইয়া থেকে? রইল জ্যোতিষমত

সিংহ ও ধনু রাশির ঢাইয়া থেকে কবে মুক্তি, দেখে নিন। 

Published on: Sep 7, 2026, 17:00:26 IST
By Sritama Mitra
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সাধারণত, শনি দেবের নাম শুনলেই মানুষের মন ভয় পায়। লোকেরা মনে করে যে শনি দেব কেবল শাস্তি দেন কিন্তু তা হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে ন্যায়বিচারের দেবতা এবং কর্মদাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শনি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় বলেছেন যে শনিদেব কর্মের ভিত্তিতে প্রতিটি মানুষকে ফল সরবরাহ করে। তাঁর কর্ম অনুসারে সবাইকে ফল দেওয়াকে ন্যায় বলা হয়। তাই তাঁকে ন্যায়ের দেবতা বলা হয়।

ধনু ও সিংহ রাশি কবে মুক্তি পাবে শনিদেবের ঢাইয়া থেকে? রইল জ্যোতিষমত
ধনু ও সিংহ রাশি কবে মুক্তি পাবে শনিদেবের ঢাইয়া থেকে? রইল জ্যোতিষমত

শনির অবস্থান জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যখন শনি রাশিচক্র পরিবর্তন করে বা রাশিচক্র রাশি ট্রানজিট করে, তখন সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র প্রভাবিত হয়। তবে শনি ঢাইয়া কিছু বিশেষ রাশি থেকে শুরু হয়। এই সময়ে, শনিদেবের ঢাইয়া, ধনু এবং সিংহ রাশিতে প্রভাব বিস্তার করছে। আপনি যদি সিংহ বা ধনু রাশির জাতক হন তবে আপনার রাশি থেকে শনির প্রভাব কখন সরবে বা পরবর্তী ৯ মাস কীভাবে কেটে যাবে তা জানুন।

শনির ঢাইয়া কী:

যখন শনি রাশিফলের চতুর্থ বা অষ্টম ঘরে আসে, তখন শনি ঢাইয়া শুরু হয়। শনির ঢাইয়ার সময়কাল ২.৫ বছর। প্রতিটি ব্যক্তিকে শনির ঢাইয়ার মুখোমুখি হতে হয়। সাধারণত, শনির সময় মানসিক চাপ, আর্থিক সমস্যা এবং স্বাস্থ্য সমস্যা ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে। তবে কোনও ব্যক্তির ভাল কাজগুলি শনির কষ্ট হ্রাস করতে পারেন।

সিংহ এবং ধনু রাশি থেকে শনি ধায়া কখন সরে যাবে: পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, সিংহ রাশির উপর শনির ধাইয়া ২৯ শে মার্চ, ২০২৫ এ শুরু হয়েছিল। যখন শনি, মেষ রাশির ট্রানজিটে আসবেন, তখন ঢাইয়া সিংহ থেকে সরে যাবে। শনির মেষ রাশির ট্রানজিট ০৩ জুন ২০২৭ এ হবে। শনি মেষ রাশিতে আসার সাথে সাথেই ঢাইয়াকেও সরিয়ে দেবে। এইভাবে, প্রায় ৯ মাস পরে, জুন ২০২৭ এর প্রথম সপ্তাহে, ধনু রাশি এবং সিংহ রাশি থেকে শনি ঢাইয়ার অবসান হবে।

সিংহ রাশির উপর শনি ধাইয়ার প্রভাব:

পণ্ডিত উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন ধাইয়া কোনও রাশিচক্র থেকে শুরু করে, তখন এর নেতিবাচক দিকের পাশাপাশি একটি ইতিবাচক দিকও থাকে। এই সময়ে, আধ্যাত্মিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ করে, অর্থ লাভ বা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রহস্যময় জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়। ঢাইয়ার সময়, সিংহ রাশির লোকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চাপের মুখোমুখি হতে পারে, বিশেষত পেট, জয়েন্টগুলি বা মানসিক চাপ। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ পরিবর্তন হতে পারে। অতিরিক্ত কাজের চাপ বা বাধা হতে পারে। যানবাহন ব্যবহারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

ধনু রাশির উপর শনি ধাইয়ার প্রভাব:

ধনু রাশির উপর শনি ধায়ার ইতিবাচক দিকটি সম্পর্কে কথা বললে, সম্পত্তি, জমি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে এই সময়ে, আপনার অতিরিক্ত উত্সাহী হওয়া এড়ানো উচিত। ধায়ার প্রভাবের কারণে, আপনি আপনার পারিবারিক জীবনে অস্থিরতা বা অনৈক্য অনুভব করতে পারেন। মানসিক সুখ হ্রাস পাবে। মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ থাকতে পারে। স্ত্রী বা অন্য কারও সাথে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ চাপযুক্ত হতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের ফল দেরিতে পাওয়া যায়।

শনি ঢাইয়া সময় কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত: জ্যোতিষবিদদের মতে, শনিদেবের ঢাইয়ার সময়, খারাপ প্রভাব কম করতে, হলে কিথু পদক্ষেপ প্রয়োজন। রইল টিপস।

১. প্রতি শনিবার হনুমান চালিশা পাঠ করা উচিত।

2. শনি দেবের কৃপা পাওয়ার জন্য, একজনের ছায়া দান করা উচিত (সরিষার তেলে আপনার মুখ দেখে দান) এবং অভাবীদের সহায়তা করা।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shanidev Dhaiya:ধনু ও সিংহ রাশি কবে মুক্তি পাবে শনিদেবের ঢাইয়া থেকে? রইল জ্যোতিষমত

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