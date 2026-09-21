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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে কী রয়েছে দেখে নিন ভাগ্যফলে।

Published on: Sep 21, 2026, 05:00:52 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

সিংহ

সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর জন্য সতর্ক থাকুন। কোনও কাজটি হঠাৎ করেই বিগড়ে যেতে পারে এবং আপনি কোনো কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। কোন বন্ধুর প্রয়োজন থেকে অধিকতর নির্ভর করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সময় খেলা করবেন না।

কন্যা

পরিবারের কোনো সদস্যের সাফল্য আনন্দ বয়ে আনবে। পুরোনো মতপার্থক্য দূর হবে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব সফলভাবে পালন করবেন। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ করলে ব্যবসা লাভবান হবে; নথিগুলো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করুন। অসমাপ্ত কাজগুলো বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করা হবে। আপনার কর্মনিষ্ঠা প্রশংসিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করবে।

তুলা

দৈনন্দিন ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং আনন্দময় পারিবারিক ভ্রমণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। অকারণে অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবেন না। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা চমৎকার ফল দেবে। যারা সম্পত্তি ও যানবাহন ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হবেন। অংশীদারিত্বে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। নতুন কর্মজীবনের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আপনারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাবেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক

অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আপনি বাড়ির জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা পরিহার করুন এবং বর্তমানের ওপর মনোযোগ দিন।পুরোনো গ্রাহকরা আপনার ব্যবসায় ভালো মুনাফা এনে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংক্রান্ত গোপনীয় বিষয় কারো সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার কর্মজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীরা দেখবে যে সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে তাদের পরীক্ষার ফলাফল উন্নত হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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