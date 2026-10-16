October Lucky Zodiac Signs: অক্টোবর ২০২৬র শেষ ১৫ দিনে ৬ টি রাশির ভাগ্যে তুঙ্গে উন্নতি! লাকি কারা?
অক্টোবর মাসের শেষ ১৫ দিনে একাধিক রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্যের ছোঁয়া!
অক্টোবর মাস অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়েছে এবং সবাই জানতে চায় যে আগামী সময়টি তাঁর জন্য কেমন হবে। আজ আমরা জানতে পারব কোন কোন রাশিচক্রের জন্য অক্টোবরের বাকি ১৫ দিন শুভ হবে?
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, আগামী ১৫ দিনের জন্য, কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলি স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখতে পাবে, তারা সরকারী ব্যবস্থা থেকেও উপকার পাবেন। কারা কারা লাকি, দেখে নিন।
মেষ
এই রাশির জাতক-জাতিকারা অক্টোবরের বাকি দিনগুলিতে উপকার পেতে চলেছেন। এরই মধ্যে প্রেমের অবস্থা শক্তিশালী হবে। সরকারি ব্যবস্থা থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু আটকে থাকা কাজ শুরু করার লক্ষণ রয়েছে, যা মনে স্বস্তি বোধ করবে।
সিংহ
অক্টোবরের বাকি দিনগুলিতে, সূর্যের সিংহ রাশির লোকেদের শক্তি বাড়তে চলেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে চলেছে এবং প্রায় প্রতিটি কাজ করা হবে। সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অফিসে কাজও প্রশংসিত হবে।
কন্যা
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, কন্যা রাশির লোকেরা সরকারী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত বোধ করবেন। সরকারী সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পিতার কাছ থেকেও উপকার হতে চলেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সামগ্রিকভাবে, জিনিসগুলি সঠিক দিকে যেতে চলেছে।
তুলা
অক্টোবরের বাকি দিনগুলিতে, তুলা রাশির লোকেরা ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। পিতার পক্ষ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, আপনি শক্তিশালী বোধ করবেন এবং প্রতিটি কাজে আগ্রহী হবেন।
ধনু
আগামী ১৫ দিনের মধ্যে, ধনু রাশির লোকেরা আয় বৃদ্ধি দেখতে চলেছেন। ইতিমধ্যে, কোথাও ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। এই যাত্রা থেকে উপকার পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে।
মকর
পণ্ডিতজির মতে, শনির মকর রাশির লোকেরা বাকি 15 দিনে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও, যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তারা কিছু সুবিধা পাবেন যা থেকে মন খুশি হতে চলেছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More