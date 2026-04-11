    ২০২৬ ও ২০২৭-এ কবে কবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে? দেখে নিন কী কী সর্তকতা অবলম্বন করবেন

    2026 সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ 12 আগস্ট, 2026 এ ঘটবে, যখন 2027 সালের পূর্ণ সূর্যগ্রহণকে বিশ্বব্যাপী 'শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ' বলা হবে। আসুন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

    Published on: Apr 11, 2026 9:43 PM IST
    By Sayani Rana
    সূর্যগ্রহণকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং রহস্যময় বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ ১২ অগস্ট ঘটবে। 2027 সালের পূর্ণ সূর্যগ্রহণকে বিশ্বব্যাপী 'শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ' বলা হবে। জেনে নেওয়া যাক এই দুটি গ্রহণের তারিখ এবং ভারতে তাদের প্রভাব সম্পর্কে।

    ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ কখন ঘটবে? বৈদিক পঞ্চাঙ্গ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অনুসারে, ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ ১২ অগস্ট রাত ৯:০৪ টায় শুরু হবে এবং ১৩ অগস্ট ভোর ৪:২৫ অবধি স্থায়ী হবে। এই চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না, তাই এখানে সূতক কাল প্রযোজ্য হবে না এবং স্বাভাবিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যাবে। ২০২৬ সালের সূর্যগ্রহণ কোথায় দৃশ্যমান হবে? মূলত আর্কটিক অঞ্চল, গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, আটলান্টিক মহাসাগর এবং উত্তর স্পেনে এই সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। এটি ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং ইতালির মতো ইউরোপের অনেক দেশেও আংশিকভাবে দেখা যাবে।

    এটি ভারতে দৃশ্যমান হবে না। ২০২৭ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ। পরের বছর ২ অগস্ট, এটি ঘটবে। এই গ্রহণের মোট সময়কাল প্রায় ৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড স্থায়ী হবে, যা গত কয়েক দশকের মধ্যে দীর্ঘতম সময়কাল হবে। সাধারণত একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কেবল ২-৩ মিনিট স্থায়ী হয়। ২০২৭ সালের সূর্যগ্রহণ দিল্লি-সহ অনেক জায়গায় থেকেই দৃশ্যমান হবে।

    গ্রহণের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহণের সময় সূতক সময়কাল অনুসরণ করা উচিত। গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক এবং ছোট শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। গ্রহণ দেখার সময় সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাবেন না, একটি নিরাপদ ফিল্টার ব্যবহার করুন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, দান, মন্ত্র জপ করা এবং এই সময়ে শান্তির উপাসনা শুভ বলে মনে করা হয়।

    ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

