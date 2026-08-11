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    রাত পোহালেই ২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! কখন শুরু, কোন সময় শেষ, দেখে নিন

    ভারতে আগামিকাল সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে, এর সুতক সময়কাল কি বৈধ হবে, আপনার যদি এই সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকে তবে আপনি এখানে জানতে পারেন।

    Published on: Aug 11, 2026, 15:21:19 IST
    By Sritama Mitra
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    বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০২৬ এ রয়েছে বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ। ধর্মীয় মত মেনে, সকলেই জানতে চানএই দিনে এর সুতক সময়, অমাবস্যা পূজা সম্পর্কে। জ্যোতিষমতে, এই দিনে গ্রহণের খারাপ প্রভাব এড়াতে কী করা উচিত, কী দান করা উচিত, তা নিয়েও কৌতূহল রয়েছে অনেকের।

    সূর্যগ্রহণ 2026 দান: সূর্যগ্রহণ কি ভারতে দেখা যাবে, সুতক কতক্ষণ হবে, কী দান করতে হবে
    সূর্যগ্রহণ 2026 দান: সূর্যগ্রহণ কি ভারতে দেখা যাবে, সুতক কতক্ষণ হবে, কী দান করতে হবে

    আসুন জেনে নেওয়া যাক কখন গ্রহণ ঘটছে, কোথায় দৃশ্যমান হবে এবং সূতক কাল কী হবে। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে বলা হয়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের পর অবশ্যই দান করার কথা বলা হয়। বলা হয়ে থাকে, এতে গ্রহণের কিছু প্রভাব কমে যায়, শান্তি আসে। অনেকে বিশ্বাস করেন, এই দিনে সূর্যের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য গম দান করা উচিত, এটি জীবনে স্থিতিশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং সম্মান দেয়, এর পাশাপাশি গুড়, তামার জলপাত্র দানও করে থাকেন অনেকে। এই দিনে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চাইলে তামার পাত্র দান করারও পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ছাড়া গরিবদের জন্য খাদ্য ও জল দান করা যেতে পারে।

    ১২ আগস্টের সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না। তবে আমেরিকা এবং ইউরোপের কয়েকটি শহর, স্পেন, আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ডে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। মানুষ তা দেখার জন্য আগ্রহী। গ্রহণটি ১২ আগস্ট, ভারতীয় সময় অনুসারে রাত ০৯:০৪ মিনিটে থেকে রাত ১১:১৬ মিনিট পর্যন্ত চলবে। সম্পূর্ণ গ্রহণ, ১৩ আগস্ট রাত ১.২৮ টায় শেষ হবে। পর্তুগালের কিছু অংশ, উত্তর রাশিয়া, আংশিকভাবে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব অংশ, ইউরোপের বেশিরভাগ অংশ এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় গ্রহণ দেখা যাবে।

    সূর্যগ্রহণের কতক্ষণ আগে সুতককাল হয়?

    সূতককাল হল গ্রহণের আগের সময়, সূর্যগ্রহণের সুতককাল এবং চন্দ্রগ্রহণের সুতককাল আলাদা হয়। এটি সূর্যগ্রহণের ১২ ঘন্টা আগে হয় এবং চন্দ্রগ্রহণের ৯ ঘন্টা আগে শুরু হয়। যদি এটি সূর্যগ্রহণ হয়, তবে এটি রাত 9 টার আগে হবে। কিন্তু ভারতে এই ১২ আগস্টের গ্রহণ দেখা যাচ্ছে না। অতএব, কোনও সুতক সময়কালকে ১২ আগস্টের গ্রহণের জন্য ধরা হবে না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/রাত পোহালেই ২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! কখন শুরু, কোন সময় শেষ, দেখে নিন

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