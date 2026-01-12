Edit Profile
    হাতের তালুতে এই ধরনের দাগ শুভ নয়, জীবনে বাড়তে পারে সমস্যা

    হাতের কিছু চিহ্ন খুব শুভ, যেমন মাছ, ত্রিশূল বা পদ্ম, তবে কিছু চিহ্ন অশুভ বলে মনে করা হয়। এই চিহ্নগুলি জীবনের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, আর্থিক ক্ষতি, স্বাস্থ্য সমস্যা বা সম্পর্কের মধ্যে অনৈক্য নির্দেশ করে।

    Published on: Jan 12, 2026 10:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    হস্তরেখাবিদদের মতে, হাতের তালুতে চিহ্নগুলি একজন ব্যক্তির ভাগ্য, মেজাজ এবং জীবনের ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। কিছু চিহ্ন খুব শুভ, যেমন মাছ, ত্রিশূল বা পদ্ম, তবে কিছু চিহ্নকে অশুভ বলে মনে করা হয়। এই চিহ্নগুলি জীবনের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, আর্থিক ক্ষতি, স্বাস্থ্য সমস্যা বা সম্পর্কের মধ্যে অনৈক্য নির্দেশ করে। যদি এই দাগগুলি পরিষ্কার এবং গভীর হয় তবে তাদের প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়।

    হাতের তালুতে এই ধরনের দাগ শুভ নয়
    হাতের তালুতে এই ধরনের দাগ শুভ নয়

    হস্তরেখা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অশুভ লক্ষণগুলি জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ যাতে একজন ব্যক্তি সময়মতো ব্যবস্থা নিতে পারে এবং জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক হাতের তালুতে এমন ৫ টি বড় অশুভ চিহ্ন এবং তার প্রভাব।

    ক্রস মার্ক ক্রস (+) বা × আকৃতির চিহ্ন হাতের তালুতে খুব সাধারণ। এটি দুটি লাইনের মিলন। ক্রস শনি যদি পর্বত, জীবনরেখা বা ডেসটিনি লাইনে থাকে তবে এটি অশুভ বলে বিবেচিত হয়। ক্রস মার্ক জীবনে আকস্মিক বাধা, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য হ্রাস বা মানসিক চাপ নির্দেশ করে। শনি পর্বতে পার হওয়ার ফলে ক্যারিয়ারে বাধা এবং আর্থিক ক্ষতি হয়। লাইফলাইনের ক্রসটি দুর্ঘটনা বা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি নির্দেশ করে। এই দাগ যদি অনেক জায়গায় থাকে, তাহলে জীবনে বারবার সংকট দেখা দেয়।

    কালো তিল বা কালো দাগ হাতের তালুতে কালো তিল বা কালো দাগ খুব অশুভ বলে মনে করা হয়। এটি নেতিবাচক শক্তি, শত্রু বাধা এবং মন্দ দৃষ্টি নির্দেশ করে। এই তিল যদি রাহু-কেতুর প্রভাবের মধ্যে থাকে তবে ব্যক্তিকে প্রতারণা, অর্থের ক্ষতি বা স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কালো দাগ একজন ব্যক্তির ভাগ্যকে দুর্বল করে দেয় এবং জীবনে হতাশা বাড়ায়। বিশেষ করে হাতের তালুর মাঝখানে বা শুক্র পর্বতে কালো তিল থাকলে দাম্পত্য জীবনে অনৈক্য ও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা রয়েছে। ভাঙা বা কাটা রেখা হাতের তালুর মূল রেখা যেমন জীবনরেখা, হার্ট লাইন, ভাগ্য রেখা বা মস্তিষ্কের রেখা ভেঙে গেলে, কাটা বা কেটে গেলে খুব অশুভ। একটি ভাঙা লাইফলাইন স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। একটি ভাঙা হৃদয়রেখা প্রেম এবং দাম্পত্য জীবনে ঝামেলা নিয়ে আসে। ভাগ্যের লাইনে ভাঙ্গন ক্যারিয়ারের বাধা এবং আর্থিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এই ভাঙ্গনগুলি জীবনে ঘন ঘন অস্থিরতা এবং ব্যর্থতা সৃষ্টি করে।

    গ্রিল বা জাল চিহ্ন হাতের তালুতে গ্রিল বা জাল চিহ্ন (যেমন ছোট রেখার জাল) খুব অশুভ বলে মনে করা হয়। এটি মানসিক চাপ, উদ্বেগ, হতাশা এবং অনিদ্রা নির্দেশ করে। যদি গ্রিলটি স্যাটার্ন মাউন্টেন বা মুন মাউন্টেনে থাকে তবে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা বা হতাশার ঝুঁকি থাকে। গ্রিল একজন ব্যক্তির মনকে অস্থির রাখে এবং ছোট ছোট জিনিসগুলিতে বিরক্ত হয়। এই ক্ষত জীবনে হতাশা ও ব্যর্থতা বাড়ায়।

    এই অশুভ লক্ষণগুলির প্রতিকার এবং সতর্কতাঃ

    যদি আপনার হাতের তালুতে এই অশুভ চিহ্নগুলি থাকে তবে অবশ্যই প্রতিকার গ্রহণ করুন। রাহু-কেতু বা শনির শান্তি পূজা করুন। নিয়মিত হনুমান চালিসা, দুর্গা সপ্তশতী বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করুন।


    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

