    বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে সূর্য, ভাগ্য বদলাতে চলেছে এই ৫ রাশির

    Published on: Nov 16, 2025 7:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৫-এ সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, শক্তি, নেতৃত্বের ক্ষমতা, সাহস, সরকারী সুবিধা, প্রতিপত্তি এবং স্বীকৃতির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সূর্য প্রতি মাসে রাশিচক্র পরিবর্তন করে। এক মাস সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকবেন। সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকার কারণে, কিছু রাশিচক্রের ভাগ্য বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এই রাশিচক্রগুলি ১ মাসের জন্য ভাগ্যের সম্পূর্ণ সমর্থন পাবে।

    আসুন জেনে নেওয়া যাক, সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করলে কোন কোন রাশিচক্রের জাতক জাতিকারা উপকার পাবে

    কর্কট: এই পুরো মাসটি কর্কট রাশির জাতকদের জন্য খুব ইতিবাচক হতে চলেছে। কাজের প্রতি আপনার দখল বাড়বে এবং আপনি একটি বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। স্থগিত কাজ দ্রুত এগিয়ে যাবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে এবং পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন থাকবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তবে এটাই সঠিক সময়।

    সিংহ রাশি: সূর্য সিংহ রাশির প্রভু, তাই এই স্থান পরিবর্তন আপনার জন্য বিশেষভাবে শুভ। অফিসে আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে এবং সিনিয়ররা আপনার কাজকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। শিক্ষার্থী এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীরা সাফল্য পেতে পারেন। সমাজে সম্মান ও সম্মান বাড়বে।

    বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য এসেছে, তাই এই সময়টি নতুন শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সুখ বয়ে আনবে। পুরনো উত্তেজনার অবসান হবে। নতুন কাজ, নতুন সুযোগ এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সফল হবে। ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল হবে এবং মানসিক স্বচ্ছতাও বাড়বে।

    মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের জন্য, এই সময়ে অর্থ এবং কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল দিতে চলেছে। যে টাকা আটকে আছে, তা আপনি পেতে পারেন। যে কোনও আইনি বিষয়ে স্বস্তি পাওয়া যাবে। আপনি পদোন্নতি পেতে পারেন বা চাকরিতে পরিবর্তন পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও শুভ ঘটনা বা সুসংবাদ থাকতে পারে। বিনিয়োগের জন্যও সময়টাই উপযুক্ত।

    মীন: এই সময় মীন রাশির জীবনে মানসিক শান্তি এবং অগ্রগতি বয়ে আনবে। নতুন পরিচিতি তৈরি হবে, যা আগামী দিনে সহায়ক প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ ও সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে এবং বিবাহিত জীবনে সম্প্রীতি থাকবে। ভ্রমণ উপকারী হবে।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

