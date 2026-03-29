এপ্রিলের শুরুতেই ত্রিগ্রহী যোগে সৌভাগ্যের সিঁড়ি চলবে এই ৩ রাশি! টাকা-গাড়ি সব হবে

এপ্রিলের শুরুতেই ত্রিগ্রহী যোগে সৌভাগ্যের সিঁড়ি চলবে এই ৩ রাশি! টাকা-গাড়ি সব হবে
২ এপ্রিল ত্রিগ্রহী যোগ গঠিত হতে চলেছে। এই ত্রিগ্রাহী যোগের প্রভাব সমস্ত ১২টি রাশির উপরই দেখা যাবে। তবে, ধনু, বৃষ এবং মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে পারে। তবে, কিছু ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। একই সাথে, নিজের ক্রোধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করুন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহগুলি একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে গোচর করে ত্রিগ্রহী এবং চতুগ্রহী যোগ গঠন করে। বর্তমানে সূর্যদেব মীন রাশিতে গোচর করছেন। একই সঙ্গে, কর্মফল দাতা শনিদেবও মীন রাশিতে বিচরণ করছেন এবং ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, তিনি ২ এপ্রিল বিকাল ৩টা বেজে ৫৯ মিনিটে মীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, যার ফলে মীনে ত্রিগ্রহী যোগ গঠিত হবে।
ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, মঙ্গল ২ এপ্রিল বিকাল ৩টা বেজে ৫৯ মিনিটে মীন রাশিতে প্রবেশ করে ত্রিগ্রাহী যোগ সৃষ্টি করবে। এই ত্রিগ্রাহী যোগ ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।
ধনু রাশি
এই ত্রিগ্রহী যোগটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উপকারীহতে পারে, কারণ বৃহস্পতি এই রাশির অধিপতি। এই যোগ রাশি থেকে চতুর্থ ঘরে গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়ে কর্মজীবনে উন্নতি, অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়া এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ্যও সহায়তা করবে। একটি যানবাহন বা সম্পত্তিও কিনতে পারেন। এই সময়ে বিলাসবহুল সামগ্রীও কিনতে পারেন।
তবে, একই সঙ্গে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করাও জরুরি, কারণ তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং কাছের কারও সঙ্গে মতের অমিলও হতে পারে।
বৃষ রাশি
এই জন্যও এই যোগ ইতিবাচক হতে পারে। এটি রাশির আয় এবং লাভের ক্ষেত্রে গঠিত হচ্ছে। অতএব, এই সময়ে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে, বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরিবারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় স্থিতিশীলতাও দেখা যেতে পারে। এই সময়ে আয়ের নতুন উৎসও তৈরি হতে পারে। সন্তানদের সম্পর্কিত সুসংবাদও পেতে পারেন।
কিন্তু এই সময়ে খরচ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে এবং কোনও পুরোনো বিনিয়োগে বিলম্ব বা বাধার কারণেও সমস্যা হতে পারে, তাই আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি হবে।
মিথুন রাশি
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ত্রিগ্রহী যোগের গঠন কর্মজীবন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ হবে। এই যোগটি রাশির কর্ম ভাবে গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়টি কাজ এবং ব্যাবসায় নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কিং উপকারীহতে পারে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যও সম্ভব। ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ করতে পারেন। একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনাও রয়েছে।
তবে, মনের অস্থিরতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, যার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি থাকবে, তাই ধৈর্য ও চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।