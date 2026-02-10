আর তো মোটে ৪ দিনের অপেক্ষা! তত দিন একটু কষ্ট, তারপরেই রাজযোগের কৃপায় ভাগ্য বদলাবে ৩ রাশির

জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদের রাজা সূর্য এবং বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ যখন একই রাশিতে অবস্থান করে, তখন সৃষ্টি হয় অত্যন্ত শুভ 'বুধাদিত্য রাজযোগ'। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে কুম্ভ রাশিতে এই দুই গ্রহের যুগলবন্দি ঘটতে চলেছে। জ্যোতিষীদের মতে, এই রাজযোগের প্রভাবে জাতক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন।
কুম্ভ রাশিতে তৈরি হওয়া এই রাজযোগের ফলে বিশেষ করে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির জোয়ার আসতে চলেছে। দেখে নিন তালিকায় আপনার রাশি আছে কি না:
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আয় ও লাভের স্থানে তৈরি হচ্ছে। এর ফলে আপনার দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পাওনা টাকা হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন বা বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাদের জন্য এই সময়টি সুবর্ণ সুযোগ। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা প্রবল।
২. বৃষ রাশি (Taurus)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য বুধাদিত্য যোগ দশম ভাবে অর্থাৎ কর্মস্থানে গঠিত হচ্ছে। এর ফলে যারা সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের সফল হওয়ার যোগ রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় কোনো লাভ হতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরণের আকর্ষণ তৈরি হবে, যা সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius)
যেহেতু কুম্ভ রাশিতেই এই রাজযোগ তৈরি হচ্ছে, তাই এই রাশির জাতকরা সবথেকে বেশি সুফল পাবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। বুধের প্রভাবে আপনার ব্যবসায়িক বুদ্ধি তুখোড় হবে, যার ফলে বড় কোনো ডিল বা চুক্তি আপনার হাতে আসতে পারে। স্বাস্থ্য আগের তুলনায় অনেক ভালো থাকবে এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।
বুধাদিত্য যোগের পূর্ণ সুবিধা পেতে কী করবেন?
এই রাজযোগের শুভ ফল আরও বৃদ্ধি করতে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকে জল অর্পণ করুন। এছাড়া বুধের কৃপা পেতে সবুজ রঙের কোনো বস্তু দান করতে পারেন অথবা গণেশ বন্দনা করতে পারেন। এটি আপনার বুদ্ধিকে আরও শাণিত করবে।
