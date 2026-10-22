Surya Gochar Lucky Zodiac Signs: সূর্যের গোচরে বৃষ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্য ফিরবে! লাকির লিস্টে কারা, দেখে নিন
সূর্য, বর্তমানে তুলা রাশিতে রয়েছেন। তারফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে আসবে উন্নতির ছোঁয়া।
গ্রহের রাজা সূর্য বর্তমানে তুলা রাশির ট্রানজিটে রয়েছে এবং ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবে। অর্থাৎ, প্রায় ২৫ দিন এই রাশিতেই থাকবে। তারফলে কারা লাকি, দেখে নিন।
মেষ রাশি: মেষ রাশির জন্য সূর্য ট্রানজিট ভাল ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস এবং বীরত্ব ফলাফল আনবে। যে কোনও আটকে থাকা কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। কিছু ভাল সংবাদ পেয়ে আপনি মানসিক স্বস্তি বোধ করবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
বৃষ: বৃষ রাশির জন্য সূর্য চিহ্ন পরিবর্তন শুভ ফলাফল দিতে পারে। আপনি যদি এই সময়ে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে এটি একটি অনুকূল সময়। যারা চাকরি করছেন তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। ব্যবসায়ী শ্রেণি যে কোনও নতুন কাজ শুরু করতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির প্রভু সূর্য। সূর্যের প্রভাবের কারণে সিংহ রাশি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করতে সফল হবেন। আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি আপনার কাজের ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের গুণ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। পদোন্নতি বা আয় বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকা স্থানীয়রা সুসংবাদ পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
তুলা রাশি: সূর্য ট্রানজিট সময়কাল তুলা রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে দুর্ঘটনাজনিত অর্থ লাভ হতে পারে। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারে। সন্তানদের পক্ষ থেকে সমর্থন থাকবে। আপনি গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। আপনি গুণাবলীর সুবিধা পাবেন। আপনি বৈষয়িক আনন্দ অনুভব করতে পারেন।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জন্য সূর্য চিহ্ন পরিবর্তন ভাল ফলাফল দিতে পারে। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোনও আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিছু ভাল খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মকর রাশি: আপনি বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা সময় বলা হবে। আপনি পড়াশোনায় আগ্রহী হবেন এবং আপনি পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। যারা ব্যবসা করেন তারা মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
কুম্ভ: এই সময়ে, আপনি ভাগ্য পাবেন এবং আটকে থাকা কাজের বাধা বা বাধাগুলি দূর হবে। বাড়িতে সুখের পরিবেশ থাকবে। আপনি সুখ এবং শান্তি অনুভব করবেন। আপনি আরও বেশি করে বৈষয়িক আনন্দ ব্যবহার করবেন। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন। মন খুশি হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More