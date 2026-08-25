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১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে সূর্যের মহাগোচর! সূর্যদেবের কৃপায় ৪ রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়, মিলবে বাম্পার লাভ

২০২৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সূর্যদেব তাঁর নিজ রাশি সিংহ ছেড়ে মিত্র গ্রহ বুধের রাশি কন্যাতে (Virgo) প্রবেশ করতে চলেছেন। কন্যা রাশিতে সূর্যের এই গোচরকে ‘কন্যা সংক্রান্তি’ বলা হয়।

Published on: Aug 25, 2026, 13:30:26 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবকে সমস্ত গ্রহের রাজা, আত্মার কারক, নেতৃত্বশক্তি, আত্মবিশ্বাস, সামাজিক মান-সম্মান এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে মান্য করা হয়। সূর্য দেবের প্রতিটি রাশি পরিবর্তন জ্যোতিষ মণ্ডলে ‘সংক্রান্তি’ (Sankranti) নামে পরিচিত। সূর্য যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন মানবজীবন থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বরাজনীতিতে এর প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে সূর্যের মহাগোচর! ৪ রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়
১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে সূর্যের মহাগোচর! ৪ রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সূর্যদেব তাঁর নিজ রাশি সিংহ ছেড়ে মিত্র গ্রহ বুধের রাশি কন্যাতে (Virgo) প্রবেশ করতে চলেছেন। কন্যা রাশিতে সূর্যের এই গোচরকে ‘কন্যা সংক্রান্তি’ বলা হয়। যেহেতু কন্যা হলো গ্রহরাজ বুধের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি, তাই এখানে সূর্যের প্রবেশ বুধাদিত্য রাজযোগের এক পরম শুভ বল তৈরি করবে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের পর কন্যা রাশিতে সূর্যের এই মহাগোচরের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারের অভূতপূর্ব সাফল্য, কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি (Promotion), বেতন বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের সোনালী সুযোগ আসতে চলেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে সূর্যের গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সুবর্ণ সময় আসবে—তা নিয়ে বিস্তৃত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

১. কন্যা রাশিতে সূর্যের মহাগোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের গোচরকে অত্যন্ত শক্তিদায়ক ও শুভ মানা হয়, বিশেষ করে যখন তা মিত্র গ্রহ বুধের রাশিতে ঘটে:

  • নেতৃত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি: সূর্যদেব যখন কন্যাতে প্রবেশ করেন, তখন মানুষের ম্যানেজমেন্ট স্কিল, লজিক্যাল থিংকিং, বাচনিক তেজ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
  • সরকারি ক্ষেত্র ও চাকরিতে সম্মান: প্রশাসনিক চাকরি, বিচারবিভাগ, ডিফেন্স, রাজনীতি, চিকিৎসা খাত ও করপোরেট ম্যানেজমেন্টে যুক্ত ব্যক্তিরা সূর্যের শুভ দৃষ্টিতে দ্রুত সাফল্য অর্জন করে থাকেন।

২. ১৭ সেপ্টেম্বরের পর সূর্যের কৃপায় সুবর্ণ সময় শুরু হবে যে ৪ রাশির

ক) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বরের এই সূর্য গোচর অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে। আপনার রাশি চক্রের সপ্তম ভাব (ব্যবসা, পার্টনারশিপ ও জীবনসঙ্গী) সক্রিয় হয়ে উঠবে। কাজের জায়গায় বড় কোনো প্রজেক্টের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। আইনি বা পারিবারিক কোনো দীর্ঘদিনের জটিলতা মিটে যাবে। অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা পাকা হতে পারে এবং ব্যবসায়ীরা বিদেশি ক্লায়েন্টের সাথে লাভজনক চুক্তি সই করতে পারবেন।

খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির নিজস্ব রাশিপতি হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ১৭ সেপ্টেম্বর সূর্য আপনার দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন, পরিবার ও বাণীর ঘরে গোচর করবেন। এর ফলে আপনার বাচনিক প্রভাব সকলকে আকর্ষিত করবে। জটিল কাজেও আপনি কথা বলে বড় জয় হাসিল করতে পারবেন। হঠাৎ কোনো অজানা উৎস থেকে আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় অঙ্কের আর্থিক রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো।

গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতকদের জন্য সূর্যদেব দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা ক্যারিয়ারের স্থানে গোচর করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, দশম ভাবে সূর্য দিগ্বলী (Digbali) বা পরম শক্তিশালী হন। ফলে অফিসে আপনার কর্মক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা হবে, মিলবে বহু প্রতীক্ষিত পদোন্নতি ও কাঙ্ক্ষিত পদে বদলির সুযোগ। সরকারি চাকরি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন প্রার্থীরা সুসংবাদ পাবেন।

ঘ) কন্যা রাশি (Virgo): যেহেতু সূর্যদেব আপনার নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) গোচর করতে চলেছেন, তাই আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত রাজকীয় তেজ ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। দীর্ঘদিনের স্থবির হয়ে থাকা শুভ কাজগুলো হঠাৎ দ্রুত গতি পাবে। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এই সময়টি সেরা। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার পরিকল্পনায় পূর্ণ আস্থা রাখবেন।

৩. সূর্যদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ ও রাজকীয় ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

সূর্যের এই মহাগোচরের শুভ শক্তিকে নিজের জীবনে পুরোপুরি কাজে লাগাতে এবং কোনো অশুভ নজর এড়াতে শাস্ত্রমতে কিছু সহজ কাজ নিয়মিত করতে পারেন:

  • সূর্য অর্ঘ্য দান: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে পরিষ্কার জল, সামান্য লাল চন্দন ও লাল ফুল নিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
  • আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: প্রতিদিন বা প্রতি রবিবারে ‘আদিত্য হৃদয় স্তোত্র’ পাঠ করলে ক্যারিয়ারের সমস্ত বাধা কেটে যায় এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বাড়ে।
  • দান-ধ্যান: রবিবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের গুড়, গম বা তামার তৈরি জিনিসপত্র দান করা অত্যন্ত শুভ।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্যা রাশিতে সূর্যদেবের এই প্রবেশ মীন, সিংহ, ধনু ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খোলার এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য, সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিশ্রম করলে এই সময়ে সাফল্য ও সম্মান আপনার হাতের মুঠোয় আসবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে সূর্যের মহাগোচর! সূর্যদেবের কৃপায় ৪ রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়, মিলবে বাম্পার লাভ

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