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    Sun Transit 2026: সূর্যদেব করবেন নক্ষত্র গোচর! ৩ অগস্ট পর্যন্ত ভাগ্যে চমক ৪ রাশির

    সূর্য, কয়েক দিনের মধ্যে শনির পুষ্য নক্ষত্রপুঞ্জে সঞ্চালিত হবে এবং ৩ আগস্টের মধ্যে কিছু রাশিচক্র অনেক উপকার পেতে চলেছে। সেই চারটি ভাগ্যবান রাশিচক্র কী কী?

    Published on: Jul 11, 2026, 15:00:59 IST
    By Sritama Mitra
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    গ্রহগুলির রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন প্রতিটি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। কিছু মানুষ ট্রানজিটের সুবিধা পান, আবার কিছু মানুষকে ট্রানজিটের সময় পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। আজ থেকে কয়েকদিন পরে অনুরূপ ট্রানজিট হতে চলেছে।

    3 আগস্টের মধ্যে, এই 4 টি রাশি সুসংবাদ পাবে, শনির নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্য ভ্রমণের সাথে সাথেই আপনি লাভ পাবেন।
    3 আগস্টের মধ্যে, এই 4 টি রাশি সুসংবাদ পাবে, শনির নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্য ভ্রমণের সাথে সাথেই আপনি লাভ পাবেন।

    ২০ জুলাই, সূর্য তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করছে। সূর্য ২০ জুলাই পুষ্য নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। এই নক্ষত্রের গ্রহের অধিপতি হলেন শনি। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, কন্যা এবং তুলা সহ মোট ৪ টি রাশিচক্র এই ট্রানজিটের সুবিধা নিতে চলেছে। সূর্য ৩ আগস্ট পর্যন্ত এই রাশিচক্রগুলিকে প্রচুর লাভ দিতে চলেছে।

    বৃষ

    ট্রানজিট বৃষ রাশির জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কাজটি সহজেই শেষ হবে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করার কথা ভাবছেন তবে এই সময়টি অনুকূল হবে। একই সময়ে, ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ব্যবসায় ভাল ফলাফল পাবেন। সম্মান বাড়বে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। এ কারণে আত্মবিশ্বাস একটি ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছাবে, যার প্রভাব অবশ্যই কাজের ওপর দেখা যাবে।

    কন্যা

    এই ট্রানজিট কন্যা রাশির জন্য নতুন সুযোগ আনতে পারে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছেন তার সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে এবং যারা ব্যবসা করছেন তারাও সুবিধা পাবেন বা একটি নতুন চুক্তি হবে। স্থগিত কাজ আবার তার গতি বাড়িয়ে তুলতে দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সামনের পরিকল্পনা করার জন্যও এটি একটি ভাল সময় হবে।

    তুলা

    এই সময়টি তুলা রাশির অধিবাসীদের জন্য স্বস্তির বিষয় হবে। ৩ আগস্টের মধ্যে, চাকরিতে নতুন দায়িত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে এবং কাজটি স্বীকৃতি পাবে এবং সিনিয়রদেরও প্রশংসা করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে মন খুব খুশি থাকবে। আপনি যদি কোনও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছেন তবে ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে উন্নতি দেখতে পাবে এবং এই সময়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাও খুব সহজ হবে। সামগ্রিকভাবে, এই ট্রানজিট তুলা রাশির মানুষের জন্য অনেক সুবিধা বয়ে আনবে।

    মকর

    জাতক-জাতিকারা সূর্যের এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন অগ্রগতির নতুন পথ খুলতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ভাল সুযোগ পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং আপনি কোনও নতুন চুক্তি বা প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যাবে, যা মনকে প্রফুল্ল করবে। কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফলের কারণে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। পাশাপাশি সমাজে সম্মান ও সম্মানও বাড়বে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। বি.দ্র- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Sun Transit 2026: সূর্যদেব করবেন নক্ষত্র গোচর! ৩ অগস্ট পর্যন্ত ভাগ্যে চমক ৪ রাশির

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