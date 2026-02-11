Edit Profile
    ভ্যালেনটাইনস ডে'র আগেই আসবে প্রেমের জোয়ার! জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, এর আসল কারক সূর্যদেব

    ১৩ ফেব্রুয়ারি সূর্য মকর রাশি ত্যাগ করে শনিদেবের রাশি কুম্ভ-এ প্রবেশ করবেন। একে 'কুম্ভ সংক্রান্তি' বলা হয়। সূর্যের এই পরিবর্তন প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলবে।

    Published on: Feb 11, 2026 2:08 PM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মা, তেজ এবং সাফল্যের কারক মনে করা হয়। ২০২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সূর্য মকর রাশি ত্যাগ করে শনিদেবের রাশি কুম্ভ-এ প্রবেশ করবেন। একে 'কুম্ভ সংক্রান্তি' বলা হয়। বিশেষ বিষয় হলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইনস ডের ঠিক একদিন আগে সূর্যের এই পরিবর্তন প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলবে।

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, সূর্যের এই গোচর ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। তাদের কর্মজীবনে যেমন উন্নতির সুযোগ আসবে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও খুশির হাওয়া বইবে।

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য সূর্যের এই গোচর একাদশ ভাবে (আয়ের স্থান) ঘটবে। এর ফলে আপনার দীর্ঘদিনের আর্থিক সমস্যা দূর হবে। ভ্যালেন্টাইনস ডের ঠিক আগে সূর্যের এই অবস্থান আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দেবে। আপনি যদি কাউকে নিজের মনের কথা বলতে চান, তবে এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো প্রজেক্ট সফল হওয়ায় আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের ভাগ্য স্থানে সূর্যের গোচর আশীর্বাদের মতো। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হবে। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের বাধা দূর হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো কোনো তিক্ততা মিটে গিয়ে নতুন করে ভালোবাসা সঞ্চার হবে। প্রিয়জনের কাছ থেকে দামী কোনো উপহার পাওয়ার যোগ রয়েছে।

    ৩. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের তৃতীয় স্থানে সূর্য উদিত হবে, যা আপনার সাহস ও পরাক্রম বাড়িয়ে দেবে। ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে এই সময়টি রোমাঞ্চে ভরপুর থাকবে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় বড় কোনো মুনাফা লাভের যোগ রয়েছে।

    অশুভ প্রভাব এড়াতে প্রতিকার:

    সূর্যের এই গোচর চলাকালীন শুভ ফল পেতে প্রতিদিন সকালে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন। আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা আপনার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। রবিবারে লাল রঙের বস্ত্র বা গুড় দান করলে সূর্যদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

