Sun Transit: মঙ্গলের নক্ষত্রে যাবেন সূর্য! আগামিকাল থেকে ২ সপ্তাহের জন্য লাকি কারা?
মঙ্গলের নক্ষত্রে সূর্যের গোচর। লাকি রাশি কারা, দেখে নিন।
আগামিকাল থেকে, মঙ্গল এবং সূর্যের শক্তি একসাথে মোট ৫ টি রাশিচক্রের উপকার করতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, ১১ অক্টোবর, সূর্য মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে ট্রানজিট শুরু করবে। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, সূর্য, চিত্রা নক্ষত্রে আসবে। বর্তমানে সূর্য হস্ত নক্ষত্রে ভ্রমণ করছে। এই নক্ষত্রটি চাঁদের সাথে সম্পর্কিত। চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই সূর্য সরাসরি মঙ্গলের শক্তির সাথে সংঘর্ষ করবে। এই স্থানে, সূর্য আগামী ২ সপ্তাহ ধরে চলাচল করতে চলেছে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব মোট পাঁচটি রাশির উপর পড়তে চলেছে। কোন ৫ রাশি লাকি, দেখে নিন।
মেষ রাশি: এই রাশিচক্রটি আগামী ২ সপ্তাহের জন্য প্রতিটি কাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা একটি নতুন প্রকল্প পেতে পারেন, যা প্রোফাইলের গ্রাফ বাড়িয়ে তুলবে। এ ছাড়া, কিছু সময়ের জন্য আটকে থাকা কাজগুলিও দ্রুত চলতে শুরু করবে। যদি এতক্ষণ মন অস্থির হয়ে থাকে তবে কিছু সময়ের জন্য জিনিসগুলি মনের মতো থাকবে। এদিকে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট: চাঁদের এই রাশি আগামীকাল থেকে ২ সপ্তাহের জন্য অনেক উপকার পেতে চলেছে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে, আগামী কয়েক দিন কর্কট রাশির লোকদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বসরা কাজের প্রশংসা করতে পারেন এবং এটি চিত্রের উন্নতি করবে এবং সম্মান পেয়ে মনও খুশি হবে। এদিকে, মানুষের সহায়তায় জিনিসগুলিও অনেকাংশে অনুকূলে যাবে।
বৃশ্চিক: সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিটের কারণে, বৃশ্চিক রাশির লোকেরা চাকরি এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন সুযোগ পেলে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে। এই পরিস্থিতিতে অর্থের পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেক ভালো হবে।
ধনু: ধনু রাশির মানুষও সূর্য এবং মঙ্গলের শক্তি থেকে প্রচুর উপকার পেতে চলেছেন। আগামী সময়ে, ধনু রাশির লোকেদের যে কোনও আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। যারা কাজ করেন তাদের জন্য পদোন্নতির সম্ভাবনা তৈরি করা যেতে পারে, তবে কোথাও থেকে একটি ভাল অফারও পাওয়া যেতে পারে। এদিকে, কাজ করার স্টাইল উন্নত হবে।
মীন: আগামিকাল থেকে আগামী ২ সপ্তাহ পর্যন্ত, মীন রাশির লোকেরা আর্থিক শক্তি দেখতে পাবেন। অর্থের দিক থেকে কোথাও থেকে লাভ হবে। পেশাগত জীবনে যদি এখনও কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তবে সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে। আপনি এখন কিছু পুরানো কাজের সুবিধা পেতে পারেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More