Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    এবার সূর্যদেবের হাতেই ভাগ্য, তাঁর কড়া তেজে সাফল্যের শীর্ষে থাকবে ৪ রাশি

    সূর্য কুম্ভ রাশি থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধু গ্রহ বৃহস্পতির রাশি মীন-এ প্রবেশ করতে চলেছেন। সূর্যের এই রাশি পরিবর্তন 'মীন সংক্রান্তি' নামে পরিচিত। বৈদিক জ্যোতিষ অনুযায়ী, এই গোচরের ফলে ১২টি রাশির জীবনেই বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে।

    Published on: Feb 09, 2026 11:05 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে মান-সম্মান, তেজ এবং সাফল্যের প্রধান কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে সূর্য কুম্ভ রাশি থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধু গ্রহ বৃহস্পতির রাশি মীন-এ প্রবেশ করতে চলেছেন। সূর্যের এই রাশি পরিবর্তন 'মীন সংক্রান্তি' নামে পরিচিত। বৈদিক জ্যোতিষ অনুযায়ী, এই গোচরের ফলে ১২টি রাশির জীবনেই বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে।

    এবার সূর্যদেবের হাতেই ভাগ্য, তাঁর কড়া তেজে সাফল্যের শীর্ষে থাকবে ৪ রাশি
    এবার সূর্যদেবের হাতেই ভাগ্য, তাঁর কড়া তেজে সাফল্যের শীর্ষে থাকবে ৪ রাশি

    কার জন্য এই গোচর সৌভাগ্যের আর কাকে হতে হবে সাবধান? দেখে নিন বিস্তারিত রাশিফল:

    সাফল্যের শীর্ষে থাকবে এই রাশিগুলি:

    • বৃষ রাশি (Taurus): সূর্যের এই গোচর আপনার আয়ের স্থানে ঘটবে। এর ফলে আর্থিক দিক থেকে বড় উন্নতির যোগ রয়েছে। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ। বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা পেতে পারেন।
    • মিথুন রাশি (Gemini): কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। সামাজিক সম্মান ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • কর্কট রাশি (Cancer): ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন আপনি। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে। দূর ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে যা ভবিষ্যতে লাভজনক হবে।
    • বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বিদ্যার্থীদের জন্য সময়টি চমৎকার। সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। নিঃসন্তান দম্পতিরা সুসংবাদ পেতে পারেন।

    মিশ্র ফল দেবে এই রাশিগুলি:

    • মেষ রাশি (Aries): খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। তবে বিদেশ সংক্রান্ত কাজে সাফল্য মিলবে।
    • সিংহ রাশি (Leo): স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিন। কথাবার্তায় সংযম রাখা জরুরি, অন্যথায় নিকটজনের সাথে বিবাদ হতে পারে।
    • ধনু রাশি (Sagittarius): পারিবারিক সুখে কিছু অভাব বোধ হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। তবে কাজের জায়গায় নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পাবেন।
    • মীন রাশি (Pisces): যেহেতু আপনার রাশিতেই সূর্য আসছে, তাই আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে অহংকার থেকে দূরে থাকুন। ব্যক্তিগত জীবনে ছোটখাটো ঝগড়া হতে পারে।

    সাবধানে থাকতে হবে এই রাশিগুলিকে:

    • কন্যা রাশি (Virgo): দাম্পত্য জীবনে এবং ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আইনি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।
    • তুলা রাশি (Libra): গুপ্ত শত্রুরা মাথা চাড়া দিতে পারে। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধান হন। তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার যোগ আছে।
    • মকর রাশি (Capricorn): ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া ফল পাওয়া কঠিন হবে।
    • কুম্ভ রাশি (Aquarius): চোখের সমস্যা বা দাঁতের ব্যথায় ভুগতে পারেন। সঞ্চিত অর্থে টান পড়তে পারে, তাই বুঝে খরচ করুন।

    সূর্যের শুভ ফল পাওয়ার প্রতিকার:

    সূর্যের এই গোচর চলাকালীন নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে প্রতিদিন স্নানের পর সূর্যকে তামার পাত্রে জল অর্পণ করুন। 'ওঁ সূর্যায় নমঃ' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন এবং রবিবার দিন গমের আটার তৈরি খাবার দরিদ্রদের দান করুন।

    News/Astrology/এবার সূর্যদেবের হাতেই ভাগ্য, তাঁর কড়া তেজে সাফল্যের শীর্ষে থাকবে ৪ রাশি

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes