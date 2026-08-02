১৭ আগস্ট থেকে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! ৬ রাশির কপাল খোলার সময় আসছে

১৭ আগস্ট থেকে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! ৬ রাশির কপাল খোলার সময় আসছে
১৭ আগস্ট, ২০২৬-এ, সূর্য, সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবেন, যা অনেক রাশিচক্রের উপর শুভ প্রভাব ফেলবে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, মেষ, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা ক্যারিয়ার, অর্থ, সম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে গ্রহের রাজা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন সূর্য তার নিজস্ব রাশিচক্র সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। এবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৬-এ, সূর্য সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই ট্রানজিটটি মেষ, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হতে পারে এবং অনেকে সম্মানও পেতে পারেন।
মেষ-রাশির সূর্যের ট্রানজিট আপনার জন্য শুভ হতে চলেছে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা ভাল লাভ পেতে পারেন। মুলতুবি কাজ শেষ হবে এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া শিক্ষার্থীরাও সাফল্য পেতে পারেন।
কর্কট-এই ট্রানজিট আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরিতে কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন এবং দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলি হ্রাস করতে পারবেন।
সিংহ-রাশি সূর্য তার নিজস্ব রাশিতে আসছে, তাই এই সময়টি আপনার জন্য সবচেয়ে বিশেষ বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। সমাজে সম্মান বাড়বে। সরকারি কাজ শেষ হতে পারে। নতুন চাকরি বা ক্যারিয়ারে বড় সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নেতৃত্বের ক্ষমতাও শক্তিশালী হবে।
কন্যা-এই ট্রানজিট কন্যা রাশির জন্য স্বস্তি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। মানসিক চাপ কমবে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আপনি বিদেশ বা দূরবর্তী জায়গা সম্পর্কিত কাজে সাফল্য পেতে পারেন। চাকরি এবং ব্যবসা উভয়ই ধীরে ধীরে ভাল ফলাফল পেতে শুরু করবে।
তুলা -জাতক-জাতিকারা তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। পুরানো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বন্ধু এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজও শেষ করা যাবে।
বৃশ্চিক -ট্রানজিট ক্যারিয়ারের দিক থেকে খুব ভাল হবে। চাকরিতে পদ ও মর্যাদা বাড়তে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। আপনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার বাবা সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সমাজে আপনার পরিচয় শক্তিশালী হবে।
সূর্য ট্রানজিটের তাৎপর্য কী? জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য এমন একটি গ্রহ যা আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের ক্ষমতা, সরকারী খাত, পিতৃত্ব, শ্রদ্ধা এবং শক্তি সৃষ্টি করে। সিংহ রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট এই অঞ্চলগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More