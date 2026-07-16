Surya Rashi Parivartan: আজ সূর্যের রাশি পরিবর্তন! কর্কট সংক্রান্তিতে সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে এই ৪ রাশি, হাতের মুঠোয় অর্থ

Surya Rashi Parivartan: আজ সূর্যের রাশি পরিবর্তন! কর্কট সংক্রান্তিতে সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে এই ৪ রাশি, হাতের মুঠোয় অর্থ
Surya Rashi Parivartan lucky zodiacs: জ্যোতিষশাস্ত্রে মনে করা হয় যে, সূর্য যখন চন্দ্রের রাশি কর্কটে প্রবেশ করেন, তখন জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
Surya Rashi Parivartan lucky zodiacs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের রাজা সূর্যের রাশি পরিবর্তন বা ‘সংক্রান্তি’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মহাজাগতিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। সূর্য যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন, তখন তার সরাসরি প্রভাব পড়ে মানব জীবন, প্রকৃতি এবং অর্থনীতির ওপর। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, সূর্য হলেন মান-সম্মান, উচ্চ পদমর্যাদা, নেতৃত্ব এবং আত্মার কারক গ্রহ।
আজ ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব রাশি পরিবর্তন করে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন। সূর্যের এই কর্কট সংক্রান্তির ফলে মহাকাশে এক বিশেষ শুভ যোগের সৃষ্টি হয়েছে। এই রাশি পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, ধন-সম্পদ ও ক্যারিয়ারে অভূতপূর্ব সাফল্যের এক নতুন জোয়ার আসতে চলেছে। সূর্যের এই রাশি গমনের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ কী, জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে মনে করা হয় যে, সূর্য যখন চন্দ্রের রাশি কর্কটে প্রবেশ করেন, তখন জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যারা সরকারি চাকরি, রাজনীতি, বড় ধরণের ব্যবসা এবং সামাজিক নেতৃত্বের সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য সূর্যের এই অবস্থান অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক প্রমাণিত হয়।
শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ৪টি ভাগ্যবান রাশি
১৬ জুলাইয়ের এই রাশি পরিবর্তনের কারণে মূলত চারটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:
- মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য সূর্যের এই অবস্থান কর্মক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের সেই ইচ্ছা এবার পূরণ হতে পারে। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। প্রপার্টি বা জমি কেনাবেচার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় আর্থিক মুনাফা লাভ করতে পারেন।
- কর্কট রাশি: যেহেতু সূর্যদেব আপনার নিজের রাশিতেই প্রবেশ করছেন, তাই আপনার ব্যক্তিত্বে এক রাজকীয় তেজ প্রকাশ পাবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ দূর হবে। আর্থিক দিক থেকে বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সই করার জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
- সিংহ রাশি: সিংহ রাশির অধিপতি স্বয়ং সূর্যদেব। নিজের রাশির স্বামীর এই গমনের ফলে আপনার সাহসিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যারা নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করার কথা ভাবছেন, তাঁরা এই সময় বড় কোনো আর্থিক বিনিয়োগকারী বা পার্টনার পেয়ে যেতে পারেন। সরকারি কোনো কাজে আটকে থাকা ফাইল দ্রুত ছাড়পত্র পাবে।
- ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের এই সময়ে আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। দূরপাল্লার কোনো শুভ যাত্রা বা বিদেশ ভ্রমণের যোগ তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের জন্য দারুণ লাভদায়ক হবে। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
আর্থিক উন্নতি ও পারিবারিক সুখ
সূর্যের এই শুভ পরিবর্তনের ফলে ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বড় ধরণের অর্থনৈতিক মুনাফা আসার পথ সুগম হবে। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে হুট করে লাভ হতে পারে কিংবা আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সহজ হবে। পারিবারিক পরিবেশ আনন্দমুখর থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্কে মধুরতা বজায় থাকবে।
সূর্যের শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
যদি আপনার কুণ্ডলীতে সূর্যের অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে, তবে এই পরিবর্তনের সময়ে সূর্যের পূর্ণ ইতিবাচক শক্তি লাভ করতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:
১. প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে জল নিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
২. আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করুন এবং পিতা ও গুরুজনদের আশীর্বাদ নিন।
৩. রবিবার বা যেকোনো শুভ দিনে অভাবী মানুষকে লাল রঙের বস্ত্র, গম বা তামা দান করুন।
মহাকাশের এই শুভ গ্রহগত অবস্থান আমাদের জীবনে নতুন আশা, তেজ ও সম্ভাবনার আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। সূর্যের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More