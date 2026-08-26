পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যের মহাগোচর! ৩০ অগস্টের পর ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে রাজকীয় সময়

পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যের মহাগোচর! ৩০ অগস্টের পর ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে রাজকীয় সময়
পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১১তম নক্ষত্র, যার অধিপতি হলেন সুখ, বৈভব, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কারক গ্রহ শুক্র (Venus)। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং শুক্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সমস্ত গ্রহের রাজা সূর্যদেবকে আত্মা, সম্মান, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক মনে করা হয়। সূর্য কেবল রাশি পরিবর্তন করেন না, বরং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নক্ষত্র পরিবর্তনও করেন। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করে প্রবেশ করতে চলেছেন পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে (Purva Phalguni Nakshatra)।
পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১১তম নক্ষত্র, যার অধিপতি হলেন সুখ, বৈভব, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কারক গ্রহ শুক্র (Venus)। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং শুক্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তেজ ও ক্ষমতার রূপ সূর্যদেব যখন বিলাসবহুল জীবন ও সম্পদের প্রতীক শুক্রের নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন মানবজীবনে তার ইতিবাচক প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। ৩০ আগস্টের পর সূর্যের এই নক্ষত্র গোচরের প্রভাবে ৪টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অপূরণীয় রাজকীয় পদ-মর্যাদা, ক্যারিয়ারে উন্নতি এবং বিপুল ধনলাভের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যের গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসতে যাচ্ছে—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যের গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থানকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শুভ বলে মনে করা হয়:
- তেজ ও বৈভবের মেলবন্ধন: সূর্যের প্রখর তেজ ও শুক্রের বৈভব একত্রে মেলায় মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা, আকর্ষণ শক্তি এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- প্রশাসনিক ও সামাজিক সাফল্য: মিডিয়া, ফ্যাশন, প্রশাসনিক কাজ, সরকারি চাকরি, রিয়েল এস্টেট এবং লার্জ স্কেল ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়ে থাকেন।
২. ৩০ আগস্টের পর সূর্যের কৃপায় সুবর্ণ সময় শুরু হবে যে ৪ রাশির
ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ফলে পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যের এই গোচর সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের দায়িত্ব সামলে আপনি সবার প্রশংসার পাত্র হবেন। হঠাৎ কোনো অজানা ক্ষেত্র থেকে আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি হলেন শুক্রদেব, যিনি পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রেরও স্বামী। তাই তুলা রাশির জাতকদের একাদশ ভাব অর্থাৎ আয় ও লাভের ঘরে সূর্যের শুভ প্রভাব পড়বে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায়িরা নতুন লাভজনক ডিল সই করতে পারবেন। যদি কোনো বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বা প্রপার্টি কেনার পরিকল্পনা থাকে, তবে এই সময়টি সেরা রিটার্ন এনে দেবে।
গ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যদেবের এই নক্ষত্র গোচর পঞ্চম ঘরে (বিদ্যা, বুদ্ধি ও সন্তান) ঘটবে। আপনি যদি কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তবে দারুণ সুসংবাদ পেতে পারেন। শেয়ার বাজার বা আর্থিক বিনোযোগ থেকে ভালো পরিমাণ মুনাফা ঘরে আসবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য মিলবে এবং পারিবারিক জীবনে আনন্দের আমেজ থাকবে।
ঘ) ধনুর রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের নবম ভাব অর্থাৎ ভাগ্যস্থানে এই গোচরের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। এতদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো হঠাৎ গতি পাবে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারেন। ধর্মীয় বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দূরবর্তী ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে, যা থেকে ভবিষ্যতে লাভ নিশ্চিত।
৩. সূর্যদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যের এই গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং শুভ বল বাড়াতে কিছু সহজ নিয়ম মানতে পারেন:
- সূর্য অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে পরিষ্কার জল, সামান্য লাল চন্দন ও লাল ফুল দিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: প্রতি রবিবার বা প্রতিদিন ‘আদিত্য হৃদয় স্তোত্র’ পাঠ করলে ক্যারিয়ারের বাধা কেটে যায় এবং নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ বৃদ্ধি পায়।
- দান-ধ্যান: রবিবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের গুড়, গম বা লাল রঙের বস্তু দান করা অত্যন্ত মঙ্গলজনক।
৩০ আগস্ট ২০২৬-এ পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যদেবের এই প্রবেশ সিংহ, তুলা, মেষ ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ক্যারিয়ার ও আর্থিক জীবনে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করার দারুণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করলে এই শুভ গোচর আপনার জীবনে স্থায়িত্ব ও রাজকীয় সমৃদ্ধি এনে দেবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More