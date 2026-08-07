সূর্য, কেতুর যুতিতে কপাল খুলবে বহু রাশির! ১৭ আগস্ট ২০২৬ থেকে একগুচ্ছ রাশির সৌভাগ্য বর্ষণ
সূর্য-কেতু যুতি ১৭ আগস্ট ২০২৬: আগস্টে, সূর্য এবং কেতু একই রাশির কাছাকাছি আসবেন এবং একটি সংমিশ্রণ তৈরি করবেন। কিছু রাশিচক্র সূর্য-কেতু সংমিশ্রণ থেকে প্রচুর উপকার পাবেন। জেনে নিন এই রাশিচক্র সম্পর্কে।
গ্রহের রাজা, সূর্য, ১৭ আগস্ট, ২০২৬ এ তার নিজের রাশি সিংহ রাশিতে স্থানান্তরিত হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সিংহ রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট একটি খুব শুভ এবং প্রভাবশালী ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়। কথিত আছে যে সূর্য যখন নিজের রাশিতে আসে, তখন তার শুভ প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। এ সময় সিংহ রাশিতেও রয়েছেন কেতু।
এইভাবে, কয়েক বছর পরে সিংহ রাশিতে সূর্য এবং কেতুর সংমিশ্রণ তৈরি হবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন দুটি গ্রহ একটি রাশিচক্রের কাছাকাছি বা কাছাকাছি আসে, তখন একটি সংমিশ্রণ তৈরি হয়। সিংহ রাশির কেতু-সূর্য এগিয়ে আসছে এবং একটি সংমিশ্রণ তৈরি করবে। সূর্য-কেতু সংমিশ্রণ সমস্ত রাশিচক্রের উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে এবং ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করবে। সূর্য এক মাস সিংহ রাশিতে থাকবে। সূর্য-কেতুর প্রভাব ১৭ আগস্ট থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য রাশিচক্রের উপরও কার্যকর হবে।
সূর্য-কেতু সংমিশ্রণ: এই রাশিচক্রগুলি ১৭ আগস্ট থেকে উপকার পাবে।
সিংহ - সূর্য-কেতুর সংমিশ্রণ সিংহ রাশির জন্য খুব শুভ প্রমাণিত হবে। আপনার বীরত্ব এই মুহুর্তে পরিশোধ করবে। আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সুখ আসবেই। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শক্তিশালী হবে। চাকরিতে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা- এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। এ সময় আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরোনো উপায় থেকেও টাকা আসবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিচয় তৈরি করতে পারেন। সিনিয়ররা আপনার কাজে মুগ্ধ হবেন। ব্যবসার উন্নতি হতে পারে।
মকর - মকর রাশির জাতক-সূর্য-কেতু সংমিশ্রণে ভাল ফলাফল পাবেন। কাজের অবস্থার উন্নতি হবে। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য আসতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার পছন্দের ভ্রমণে যেতে পারেন। খরচ কমবে এবং সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More