    শুক্রাদিত্য রাজযোগে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে এই ৩ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা

    জানুয়ারিতে, সূর্য এবং শুক্র মকর রাশিতে প্রবেশ করবে, যার ফলে শুক্রাদিত্য রাজযোগ তৈরি হবে। এই রাজযোগ কিছু রাশির জন্য শুভ সময়ের সূচনা করতে পারে। এটা নতুন চাকরি এবং ব্যবসায় আর্থিক লাভের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই ভাগ্যবান রাশিগুলি কী কী?

    Published on: Jan 02, 2026 6:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক ক্যালেন্ডার অনুসারে, শুক্রকে সম্পদ, সমৃদ্ধি, বিলাসিতা, বস্তুগত সুখ এবং বৈবাহিক সুখের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এদিকে, সূর্যকে সরকারি চাকরি, আত্মবিশ্বাস, সম্মান, প্রতিপত্তি এবং পিতৃত্বের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, যখন এই দুটি গ্রহের গতি পরিবর্তন হয়, তখন এই ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

    ধনু রাশি

    শুক্রাদিত্য রাজযোগ ইতিবাচক হতে পারে। এই রাজযোগ আপনার গোচর রাশিফলের দ্বিতীয় অবস্থানে তৈরি হবে। অতএব, এই সময়ে, আপনি সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ব্যবসায়ীরাও তাঁদের আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। পরিবার এবং সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং মানসিক শান্তি আসবে। আপনার কথার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, যা মানুষকে প্রভাবিত করবে।

    তুলা রাশি

    শুক্রাদিত্য রাজযোগ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তুলা রাশির জাতকদের ইতিবাচক সময় শুরু হবে। কারণ এই রাজযোগ রাশিচক্রের চতুর্থ ঘরে গঠিত হবে। অতএব, এই সময়ে আপনি আরাম এবং বিলাসিতা উপভোগ করবেন। আপনি একটা বিলাসবহুল জিনিসও কিনতে পারেন। আপনি যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। আপনার চাকরি বা ব্যবসায় নতুন সাফল্য এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। পারিবারিক সহায়তা এবং বাড়ি এবং পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে। এই সময়ে আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

    মীন রাশি

    শুক্রাদিত্য রাজযোগ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। এই রাজযোগ আপনার রাশিচক্রের একাদশ ঘরে তৈরি হবে। অতএব, এই সময়ে আপনার আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। আয়ের নতুন উৎসও খুলে যেতে পারে। এই সময়ে, সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়েও আপনার ভাগ্য অনুকূল থাকবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকলে, সিদ্ধান্তগুলি সঠিক প্রমাণিত হবে এবং আপনি আরও সহজেই আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এই সময়ে আপনি বিনিয়োগ থেকে ভাল রিটার্নও পেতে পারেন এবং আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে।

