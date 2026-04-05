সূর্য, বুধ সহ একগুচ্ছ গ্রহ জোট বাঁধছে! ১২ রাশিতে তুলকালাম প্রভাব, কার ভাগ্যে কী?
একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন, দেখে নিন।
গ্রহ গোচরের ফলে একাধিক রাশির ভাগ্যফলে প্রভাব পড়ে। আসন্ন সময়, মঙ্গল মীন রাশিতে যাচ্ছেন। সূর্য আর দণ্ডনায়ক শনিদেব মীন রাশিতে রয়েছেন, এপ্রিলে বুদ্ধির দাতা বুধও মীন রাশিতে যাচ্ছেন। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন, দেখে নিন।
এই যুতির ফলে ১২ রাশিতেই প্রভাব পড়তে চলেছে। আর তা এপ্রিলের শুরু থেকেই পড়বে।
মেষ
খরচা বাড়বে, বিদেশ সম্পর্কিত কোনও কাজের সঙ্গে কাজে সাফল্য পাবেন। মানসিক শান্তি ধরে রাখতে হবে।
বৃষ
আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। বিনিয়োগের যোগ তৈরি হচ্ছে। বন্ধুদের থেকে কোনও লাভ পেতে পারেন।
মিথুন
আয়ের নতুন নতুন সূত্র পেতে পারেন। বন্ধুদের থেকে লাভ পাবেন। প্রমোশন, বা নতুন চাকরির সুযোগ পাবেন। অফিসারদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায়ীদের লাভের যোগ রয়েছে।
কর্কট
এই সময় ভাগ্যের যোগ্য সঙ্গত পাবেন। ধর্ম, কর্মের দিক থেকে কোথাও যেতে পারেন। আধ্যাত্মে রুচি হবে।
সিংহ
সময়টা চ্যালেঞ্জে ভরা থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন।
কন্যা
ব্যবসায় সুযোগ পাবেন। বৈবাহিক জীবন বোঝাপড়ার দিকে যাবে। বিবাহিত জীবনে ভালো সময় আসবে। অবিবাহিতদের বিয়ের যোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন ডিলের প্রস্তাব আসতে পারে।
তুলা
শত্রুর ওপর বিজয় আসবে। প্রতিযোগিতায় জীততে পারেন। চাকরিতে সাফল্য আসবে। কোর্ট কাছারির মামলায় জয় আসতে পারে।
বৃশ্চিক
প্রেম, সন্তান, আর সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে ব্যাপক লাভ পেতে পারেন। যে সমস্ত দম্পতি সন্তান প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক, তাঁরা এতে লাভ পেতে পারেন।
ধনু
এই সময় পারিবারিক সুখ সম্পত্তি পেতে পারেন। পরিবার বা বাড়িঘর সংক্রান্ত কোনও তথ্য আপনার হিতে যাবে। আপনি কোনও গাড়ি বা বাড়ি কিনতে পারেন।
মকর
আপনার সাহস, পরাক্রম, দেখানোর সময়কাল এখনই। এই সময় সংযোগ ভালো হবে। বিদেশের সঙ্গে জড়িত কাদে লাভ পাবেন।
কুম্ভ
পারিবারিক বিষয়ে ভারসাম্য পাবেন। কোথাও আটকে থাকা টাকা হাতে পাবেন।
মীন
ব্যক্তিত্বে বড় পরিবর্তন আসবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। জীবন নতুন দিশায় এগোবে। মান সম্মানের প্রাপ্তি হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
