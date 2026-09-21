কন্যায় সূর্য-বুধের মহা যুতি! শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগের প্রভাবে ৪ রাশির ভাগ্যে ধনবর্ষণ
স্বরাশি কন্যায় বুধদেবের উপস্থিতির কারণে গঠিত এই বুধাদিত্য রাজযোগ সাধারণ সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী ও রাজকীয় ফলদায়ক হতে চলেছে। বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, এই মহাশুভ রাজযোগের ইতিবাচক প্রভাবে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার ও আর্থিক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাজগ্রহ সূর্য এবং বুদ্ধিমত্তা ও বাণিজ্যের কারক গ্রহ বুধের সহাবস্থান বা যুতিকে অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়। সূর্যদেবের তেজ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং বুধদেবের প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির অপূর্ব মেলবন্ধনে মহাকাশে গঠিত হয় পরম ভাগ্যবদলকারী 'বুধাদিত্য রাজযোগ' (Budhaditya Rajyog)। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক গ্রহ গোচরে বুধের নিজস্ব রাশি কন্যায় সূর্য ও বুধের এই অলৌকিক সহাবস্থান ঘটেছে।
স্বরাশি কন্যায় বুধদেবের উপস্থিতির কারণে গঠিত এই বুধাদিত্য রাজযোগ সাধারণ সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী ও রাজকীয় ফলদায়ক হতে চলেছে। বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, এই মহাশুভ রাজযোগের ইতিবাচক প্রভাবে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার ও আর্থিক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে। চাকুরিজীবীদের কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায়ীদের নতুন বড় চুক্তি এবং বকেয়া টাকা উদ্ধারের সোনালী সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে মেষ, মিথুন, তুলা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা বুধাদিত্য রাজযোগে গ্রহরাজের অশেষ কৃপাধন্য হবেন। এই রাজযোগে কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যায় বুধাদিত্য রাজযোগের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে সূর্য ও বুধের এই সহাবস্থান জাতকের মেধা, সিদ্ধান্ত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:
- প্রশাসনিক চাতুর্য ও কেরিয়ারে উন্নতি: সরকারি চাকরিজীবী, আইটি, ব্যাংকিং, মিডিয়া, রাজনীতি, ওকালতি ও গবেষণার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়কালে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও সম্মান পাবেন।
- আকস্মিক ধনলাভ ও আর্থিক স্থায়িত্ব: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা বিবাদ বা জটিল আইনি প্রক্রিয়া মিটে যাবে এবং সুপ্ত থাকা আয়ের ক্ষেত্রগুলো পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠবে।
২. বুধাদিত্য রাজযোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির ষষ্ঠ ভাবকে প্রভাবিত করবে এই রাজযোগ। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সমস্ত চাল নিষ্ক্রিয় করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কাজের জায়গায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবেন, যার ফলে প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির জোরালো যোগ তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা আইনি বা প্রপার্টি সংক্রান্ত বিবাদ মিটিয়ে নতুন লাভজনক চুক্তিতে পৌঁছাবেন।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি স্বয়ং বুধদেব। ফলে চতুর্থ ভাবে তৈরি হওয়া এই বুধাদিত্য রাজযোগ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখবর নিয়ে আসবে। নতুন বাহন বা ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। পারিবারিক জীবনে স্থায়িত্ব আসবে। ব্যাংকিং, মিডিয়া বা সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত প্রার্থীরা বিপুল অর্থলাভ করবেন।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির দ্বাদশ ও শুভ ভাবগুলিতে এই যুতীর শুভ প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। বিদেশি বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট বা উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুদূরপ্রসারী সফলতা পাবেন। আয়ের একাধিক নতুন পথ সুগম হবে। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায় নতুন ক্লায়েন্ট বা পার্টনারশিপ থেকে রেকর্ড মুনাফা অর্জিত হবে।
ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ লাভ স্থানে বুধাদিত্য রাজযোগ গঠিত হওয়ায় বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সময়কালটি অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল রিটার্ন মিলতে পারে। চাকুরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে বদলি বা বড় পদে উন্নীত হওয়ার শুভ খবর মিলবে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।
৩. বুধাদিত্য রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ প্রতিকার
সূর্য ও বুধের এই শুভ সহাবস্থানের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য দান: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামা পাত্রে জল, রলি ও লাল চন্দন মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
- শ্রী গণেশ পুজো ও দুর্বা নিবেদন: বুধবারে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশকে ২১টি কচি দুর্বা অর্পণ করুন এবং 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
- সবুজ ও লাল বস্তু দান: দুঃস্থদের সবুজ মুগ ডাল, শাকসবজি বা লাল রঙের পোশাক দান করলে উভয় গ্রহের শুভ ফল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
কন্যায় সূর্য ও বুধের এই রাজকীয় সংযোগ মেষ, মিথুন, তুলা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ধন-সম্পদ, পদোন্নতি ও ব্যবসায় প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক সময়সূচী ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More