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    Surya Chandra Gochar: সূর্য ও চন্দ্রের বিশেষ রাশি পরিবর্তনে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে কোন রাশির? জানুন আপনার ভাগ্য

    Surya Chandra Rashi Parivartan: জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং চন্দ্র—উভয়ই অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রহ হিসেবে বিবেচিত। সূর্য যেখানে আত্মবিশ্বাস, মান-সম্মান এবং সরকারি বা প্রশাসনিক কাজের কারক, সেখানে চন্দ্র হলো মন, আবেগ এবং সুখ-শান্তির অধিপতি।

    Published on: Jul 13, 2026, 22:14:51 IST
    By Suman Roy
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    Zodiac signs astrology predictions 2026: জ্যোতিষশাস্ত্র এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের দিকে নজর রাখা মানুষদের জন্য ১৬ জুলাই ২০২৬ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন হতে চলেছে। এই দিনে সূর্য এবং চন্দ্রের রাশি পরিবর্তনের ফলে এক বিশেষ মহাজাগতিক সংযোগ বা যোগ তৈরি হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, এই গ্রহগত পরিবর্তন মানুষের জীবনে নানা ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সূর্য এবং চন্দ্রের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য ফিরতে পারে এবং এর পেছনে থাকা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তাৎপর্য কী, জেনে নিন।

    সূর্য ও চন্দ্রের বিশেষ রাশি পরিবর্তনে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে কোন রাশির?
    সূর্য ও চন্দ্রের বিশেষ রাশি পরিবর্তনে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে কোন রাশির?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং চন্দ্র—উভয়ই অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রহ হিসেবে বিবেচিত। সূর্য যেখানে আত্মবিশ্বাস, মান-সম্মান এবং সরকারি বা প্রশাসনিক কাজের কারক, সেখানে চন্দ্র হলো মন, আবেগ এবং সুখ-শান্তির অধিপতি। ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে যখন এই দুই গ্রহ তাদের রাশি পরিবর্তন করবে, তখন মহাকাশে এক চমৎকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

    রাশি পরিবর্তনের মাহাত্ম্য ও বিশেষ যোগ

    জ্যোতিষীদের মতে, এই গ্রহদ্বয়ের এই বিশেষ অবস্থানের ফলে যে ‘পরিবর্তন যোগ’ তৈরি হচ্ছে, তা কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক জীবন এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই রাশি পরিবর্তনের ফলে অনেক মানুষের দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূর্য তাঁর তেজ নিয়ে যখন নতুন রাশিতে প্রবেশ করবে, তখন জাতকদের মধ্যে এক নতুন উদ্যম এবং সাহসের সঞ্চার হবে। অন্যদিকে, চন্দ্রের প্রভাবে মন অনেকটা শান্ত থাকবে এবং যেকোনো কঠিন সিদ্ধান্তে সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করবে।

    কোন কোন রাশির জন্য সুসময় আসছে?

    এই মহাজাগতিক পরিবর্তনের ফলে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষ প্রাপ্তি যোগ রয়েছে:

    • কর্মক্ষেত্র ও কেরিয়ার: কর্মক্ষেত্রে যারা দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, তারা এই সময়ের মধ্যে পদোন্নতি বা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের জন্য এই পরিবর্তনটি বড় মুনাফা বয়ে আনতে পারে।
    • আর্থিক অবস্থা: ধন-সম্পদ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল হতে চলেছে। যারা নতুন কোথাও বিনিয়োগের চিন্তা করছেন, তারা সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে পারেন।
    • ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন: চন্দ্রের রাশি পরিবর্তনের প্রভাবে পারিবারিক অশান্তি দূর হয়ে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন করে মধুরতা বজায় থাকবে।

    সতর্কতা ও প্রতিকার

    যেকোনো রাশি পরিবর্তনের সময় কিছু সাধারণ সতর্কতা মেনে চলা ভালো। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই পরিবর্তনের দিনে দান-ধ্যান এবং নিজের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করা মানসিক প্রশান্তি দেয়। কর্মক্ষেত্রে আবেগের বশবর্তী হয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা আমাদের ভবিষ্যতের একটি সাধারণ আভাস প্রদান করে মাত্র। ১৬ জুলাই ২০২৬ সালের এই সূর্য ও চন্দ্রের রাশি পরিবর্তন আমাদের জীবনের অগোছালো বিষয়গুলোকে নতুন করে সাজানোর একটি সুযোগ করে দিতে পারে। মহাজাগতিক এই শক্তির ইতিবাচকতাকে গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়াই হলো সার্থকতা। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, কর্মই হলো সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Surya Chandra Gochar: সূর্য ও চন্দ্রের বিশেষ রাশি পরিবর্তনে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে কোন রাশির? জানুন আপনার ভাগ্য

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