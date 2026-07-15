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    Sun Moon transit: ১৬ জুলাই সূর্য ও চন্দ্রের রাশি পরিবর্তন! সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে ৪ রাশি, হাতের মুঠোয় অর্থ

    Surya Chandra Rashi Parivartan effects: জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মা, পিতা, মান-সম্মান এবং উচ্চ পদমর্যাদার প্রতীক বলে মনে করা হয়; অন্যদিকে চন্দ্রকে মনে করা হয় মানসিক শান্তি, মন এবং সৃজনশীলতার আধার।

    Published on: Jul 15, 2026, 14:25:45 IST
    By Suman Roy
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    Lucky zodiac signs astrology prediction: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের রাশি পরিবর্তনকে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ এবং ভাগ্য নির্ধারণের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে মহাবিশ্বের রাজা ‘সূর্য’ এবং মনের কারক গ্রহ ‘চন্দ্র’—এই দুই প্রধান জ্যোতিষীয় শক্তির অবস্থান বদল অত্যন্ত বিরল ও প্রভাবশালী সংযোগ তৈরি করে। যখনই এই দুই গ্রহের শক্তির শুভ মিলন বা রাশি পরিবর্তন ঘটে, তখন মহাকাশে এক বিশেষ রাজযোগের সৃষ্টি হয়।

    ১৬ জুলাই সূর্য ও চন্দ্রের রাশি পরিবর্তন! সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে ৪ রাশি
    ১৬ জুলাই সূর্য ও চন্দ্রের রাশি পরিবর্তন! সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে ৪ রাশি

    আগামিকাল ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে সূর্য ও চন্দ্রের রাশি পরিবর্তনের ফলে এক অভূতপূর্ব মহাজাগতিক সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। এই বিশেষ যোগের ইতিবাচক প্রভাবে কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সৌভাগ্যের নতুন দুয়ার খুলে যাবে। সূর্য ও চন্দ্রের এই যৌথ রাশি পরিবর্তনের ফলে কার কার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ এখনই জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মা, পিতা, মান-সম্মান এবং উচ্চ পদমর্যাদার প্রতীক বলে মনে করা হয়; অন্যদিকে চন্দ্রকে মনে করা হয় মানসিক শান্তি, মন এবং সৃজনশীলতার আধার। ১৬ জুলাই তৈরি হতে চলা এই গ্রহগত যোগের ফলে জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে যে রাশিগুলো

    ১৬ জুলাইয়ের পর থেকে মূলত কর্মজীবন, অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং পারিবারিক সুখের ক্ষেত্রে কিছু রাশির জাতকরা বিশেষ সুবিধা পেতে চলেছেন:

    • মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গ্রহগত অবস্থান কর্মক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের সেই ইচ্ছা এবার পূরণ হতে পারে। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
    • কর্কট রাশি: কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্র হওয়ায় এই রাশির জাতকদের ওপর এই পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ইতিবাচক হবে। আপনার মানসিক চাপ ও দীর্ঘদিনের উদ্বেগ দূর হবে। আর্থিক দিক থেকে বড় কোনো চুক্তি বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ।
    • সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের সাহসিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা এই সময়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যারা নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করার কথা ভাবছেন, তাঁরা এই সময় বড় কোনো আর্থিক বিনিয়োগকারী বা পার্টনার পেয়ে যেতে পারেন। সরকারি কোনো কাজে আটকে থাকা ফাইল দ্রুত ছাড়পত্র পাবে।
    • ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের এই সময়ে আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। দূরপাল্লার কোনো শুভ যাত্রা বা বিদেশ ভ্রমণের যোগ তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের জন্য দারুণ লাভদায়ক হবে।

    আর্থিক উন্নতি ও আকস্মিক ধনলাভ

    এই দুই গ্রহের শুভ পরিবর্তনের ফলে ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বড় ধরণের অর্থনৈতিক মুনাফা আসার পথ সুগম হবে। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে হুট করে লাভ হতে পারে কিংবা আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সহজ হবে।

    পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখ

    সূর্য ও চন্দ্রের ইতিবাচক প্রভাবে পারিবারিক পরিবেশ আনন্দমুখর থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে যেকোনো ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর হবে এবং বন্ধুমহলে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

    মহাকাশের এই শুভ গ্রহগত অবস্থান আমাদের জীবনে নতুন আশা ও সম্ভাবনার আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। সূর্য ও চন্দ্রের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Sun Moon Transit: ১৬ জুলাই সূর্য ও চন্দ্রের রাশি পরিবর্তন! সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে ৪ রাশি, হাতের মুঠোয় অর্থ

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