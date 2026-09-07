কন্যা রাশিতে সূর্যের গোচর! সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্য চমকাবে ৪ রাশির, আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা
আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব নিজ রাশি সিংহ ছেড়ে বন্ধু গ্রহ বুধের রাশি কন্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যা রাশিতে সূর্যের এই গোচরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবকে আত্মা, পিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব এবং সরকারি ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর রাজা সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন বা গোচর মানবজীবনের কেরিয়ার, মান-সম্মান এবং আর্থিক অবস্থার ওপর অত্যন্ত গভীর ও সরাসরি প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব নিজ রাশি সিংহ ছেড়ে বন্ধু গ্রহ বুধের রাশি কন্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যা রাশিতে সূর্যের এই গোচরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ এই সময় বুধ ও সূর্যের সংযোগে 'বুদ্ধ্যাদিত্য যোগ'-এর চমৎকার প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত হতে চলা এই বিশেষ গ্রহ গোচর নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সময়কালে থমকে থাকা কাজের নিষ্পত্তি, কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, সরকারি কাজে সাফল্য এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের এই বিশেষ গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্য রাশিতে সূর্য গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবের কন্যা রাশিতে স্থান পরিবর্তন জাতকের কর্মজীবন ও আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে:
- কেরিয়ারে উচ্চ পদ ও সরকারি কাজের সুযোগ: সূর্যের শুভ প্রভাবে জাতকের ব্যক্তিত্বে প্রখরতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বৃদ্ধি পায়। সরকারি চাকরি, প্রশাসনিক পদ কিংবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে সূর্যদেবের কৃপা অত্যন্ত কার্যকর।
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা: কন্যা রাশিতে সূর্য ও বুধের প্রভাবে সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়, যা ব্যবসা ও বিনিয়োগে বড় লাভ এনে দেয়।
১৭ সেপ্টেম্বরের পর সূর্যের গোচরে ভাগ্য খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কন্য রাশিতে সূর্যের গোচর সুখ, সমৃদ্ধি ও পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভ ফল নিয়ে আসবে। আপনি যদি নতুন গাড়ি বা প্রপার্টি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে এই সময়ে শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট কেটে যাবে।
খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ফলে নিজের রাশি ছেড়ে দ্বিতীয় ভাব বা ধনভাবে সূর্যের এই গোচর সিংহ রাশির জাতকদের আর্থিক স্থিতিশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কথাবার্তায় তেজ ও প্রভাব বাড়বে, যা ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। সামাজিক মান-সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবে সূর্যদেবের এই সঞ্চার ঘটবে। নিজের রাশিতে সূর্যের আগমন জাতকের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বহুলাংশে বাড়িয়ে দেবে। সরকারি ক্ষেত্র বা প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় কোনো সাফল্য বা সম্মান পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মানসিকভাবে আপনি অনেক বেশি ইতিবাচক অনুভব করবেন।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নবম বা ভাগ্যভাবে সূর্যের এই গোচর অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। দূরবর্তী যাত্রা বা কাজের সূত্রে ভ্রমণের মাধ্যমে বড় অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থী এবং গবেষকরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং পিতার সাথে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।
৩. সূর্যদেবের শুভ প্রভাব বজায় রাখার সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
সূর্যের গোচরের পূর্ণ সুফল পেতে এবং সূর্যদেবের আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- সূর্য অর্ঘ্য প্রদান: প্রতিদিন সকালে উদীয়মান সূর্যদেবকে তামা পাত্রে জল, লাল চন্দন ও রক্তকরবী ফুল দিয়ে অর্ঘ্য প্রদান করুন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: প্রতিদিন বা বিশেষ করে রবিবারে নিষ্ঠার সাথে 'আদিত্য হৃদয় স্তোত্র' পাঠ করলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয় না।
- পিতা ও গুরুজনদের সম্মান: পরিবারে পিতা ও পিতা তুল্য গুরুজনদের শ্রদ্ধা করুন এবং সকালে তাঁদের আশীর্বাদ নিন।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্য রাশিতে সূর্যদেবের এই গুরুত্বপূর্ণ গোচর মিথুন, সিংহ, কন্যা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে স্থায়ী উন্নতির এক চমৎকার পথ খুলে দিচ্ছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চললে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More