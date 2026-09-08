এই মাসে সূর্যের শুভ গোচর! ৪ রাশির জীবনে আসবে সোনালি সুযোগ, সতর্ক থাকতে হবে অন্য ৪ রাশিকে
আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব নিজ রাশি সিংহ ছেড়ে বুধের রাশি কন্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যা রাশিতে সূর্যের এই সঞ্চারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবকে আত্মা, পিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব এবং রাজকীয় সাফল্যের প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর রাজা সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন বা গোচর মানবজীবনের কেরিয়ার, মানসিক স্থিতি এবং আর্থিক পরিস্থিতির ওপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব নিজ রাশি সিংহ ছেড়ে বুধের রাশি কন্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যা রাশিতে সূর্যের এই সঞ্চারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বরের এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ গোচরের ফলে যেমন নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সাফল্য, পদোন্নতি ও হঠাৎ অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে, তেমনই অন্য ৪টি রাশির জাতকদের আগামী কিছু দিন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যোতিষবিদরা। ১৭ সেপ্টেম্বরের এই সূর্য গোচরে কোন ৮ রাশির ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে—জেনে নিন।
সূর্যের গোচরে যে ৪ রাশির ভাগ্য চমকাবে এবং মিলবে মহা সুযোগ
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যের এই গোচর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে। পারিবারিক জীবনে থাকা দীর্ঘদিনের অশান্তি দূর হবে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তারা আপনার কাজের ভুয়সী প্রশংসা করবেন এবং পদোন্নতির পথ সুগম হবে।
খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির ধনভাব বা দ্বিতীয় ভাবে সূর্যের সঞ্চার ঘটবে। নিজের রাশির অধিপতি ধনভাবে প্রবেশ করায় সিংহ রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা বহুগুণ শক্তিশালী হবে। বকেয়া বা থমকে থাকা টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের বড় কোনো নতুন চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বাম্পার মুনাফা এনে দেবে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবে সূর্যদেবের এই সঞ্চার ঘটবে। নিজের রাশিতে সূর্যের আগমনে জাতকের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে বিশেষ তেজ দেখা যাবে। প্রশাসনিক বা সরকারি চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন দায়িত্ব ও সম্মান পেতে পারেন। শরীর স্বাস্থ্য সতেজ থাকবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির ভাগ্যভাবে সূর্যের গোচর মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে। ধর্মীয় কাজ বা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দূরবর্তী ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যমে প্রচুর লাভবান হতে পারেন। বাবার সহযোগিতায় আটকে থাকা বড় কাজ সম্পন্ন হবে।
সূর্যের গোচরকালে যে ৪ রাশিকে সাবধানে ও সতর্ক থাকতে হবে
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতকদের জন্য ষষ্ঠ ভাবে সূর্যের গোচর বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে মানসিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। প্রতিপক্ষ বা শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। অনাবশ্যক আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির দ্বাদশ বা ব্যয়ভাবে সূর্যের এই সঞ্চার ঘটবে। ফলে আগামী কিছু দিন অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় খরচের ওপর লাগাম টানা অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় বাজেট বিঘ্নিত হতে পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। আইনি বা বিতর্কিত কোনো বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন, অন্যথায় অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। দ্রুত লাভের আশায় ঝুঁকিপূর্ণ কোনো ক্ষেত্র বা শেয়ার বাজারে টাকা খাটানো থেকে বিরত থাকুন।
ঘ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির সপ্তম ভাবে সূর্যের গোচরের কারণে দাম্পত্য জীবনে বা ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। অহংকার এড়িয়ে চলাই এই সময়ের মূল চাবিকাঠি। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন এবং যেকোনো নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া উচিত।
সূর্যদেবের অশুভ প্রভাব কাটাতে ও শুভ কৃপা লাভের সহজ উপায়
সূর্যদেবের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে এবং সম্ভাব্য অশুভ প্রভাব এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- সূর্য অর্ঘ্য প্রদান: প্রতিদিন সকালে তামার পাত্রে জল, লাল চন্দন ও সামান্য গুড় মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: নিয়মিত বা বিশেষ করে রবিবারে 'আদিত্য হৃদয় স্তোত্র' পাঠ করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও কর্মক্ষেত্রের বাধা দূর হয়।
- পিতামাতাকে সম্মান: প্রতিদিন সকালে পিতা ও গুরুজনদের চরণ স্পর্শ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করলে সূর্যদেব পরম প্রসন্ন হন।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্য রাশিতে সূর্যদেবের এই গোচর মিথুন, সিংহ, কন্যা ও মকর রাশির জাতকদের জন্য সাফল্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে। অন্যদিকে মেষ, তুলা, ধনু ও মীন রাশির জাতকরা সতর্ক পদক্ষেপ ও ধর্মীয় প্রতিকার মেনে চললে যেকোনো সম্ভাব্য কঠিন পরিস্থিতি সহজেই সামলে উঠতে পারবেন।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More