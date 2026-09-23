সূর্যদেবের ম্যাজিক এবার! রবি গোচরে ৪ রাশির এমন উন্নতি হবে, বিস্মিত হয়ে যাবেন সকলে

সূর্যদেবের ম্যাজিক এবার! রবি গোচরে ৪ রাশির এমন উন্নতি হবে, বিস্মিত হয়ে যাবেন সকলে
তুলা রাশিতে সূর্যদেবের এই সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজ দ্রুত গতি পাবে, কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব ও পদোন্নতি মিলবে এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে বাম্পার ধনলাভের সুযোগ তৈরি হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবকে নবগ্রহের রাজা, আত্মা, তেজ, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, যাকে সাধারণত ‘সংক্রান্তি’ বলা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সূর্যদেব তাঁর কন্যা রাশির সফর শেষ করে তুলা রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।
তুলা রাশি হলো শুক্রদেবের অধিপত্য যুক্ত রাশি এবং সূর্যদেবের নীচ রাশি। তবে গোচরকালে তুলা রাশিতে অবস্থানরত শুভ গ্রহের শুভ প্রভাব এবং কোষ্ঠীর শক্তিশালী অবস্থানের কারণে বিশেষ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়কাল অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক হতে চলেছে। জ্যোতিষবিদদের মতে, তুলা রাশিতে সূর্যদেবের এই সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজ দ্রুত গতি পাবে, কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব ও পদোন্নতি মিলবে এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে বাম্পার ধনলাভের সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে মেষ, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়কালে সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন। তুলা রাশিতে রবি গোচরে কোন ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশিতে সূর্য গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে সূর্যদেবের এই গোচর সামাজিক ও পেশাগত জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে:
- প্রশাসনিক চাতুর্য ও পদে প্রগতি: আইটি, ব্যাংকিং, মিডিয়া, রাজনীতি, সরকারি ক্ষেত্র, আইন ও বৈদেশী বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করবেন।
- আর্থিক স্থায়িত্ব ও নতুন সুযোগ: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজ বা সরকারি জটিলতার দ্রুত অবসান ঘটবে এবং আয়ের নতুন পথ সুগম হবে।
২. তুলা রাশিতে সূর্য গোচরে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির সপ্তম भाव অর্থাৎ যৌথ ব্যবসা, বিবাহ ও পার্টনারশিপ ভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে সূর্যদেবের এই সঞ্চার। ব্যবসায়ীরা নতুন বড় প্রজেক্ট বা শুভ পার্টনারশিপ থেকে নজিরবিহীন লাভ পাবেন। চাকুরিজীবীরা অফিসে নিজেদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে।
খ) তুলা রাশি (Libra): সূর্যদেব স্বয়ং তুলা রাশিতে অর্থাৎ লগ্ন বা প্রথম ভাবে প্রবেশ করবেন। ফলে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য দেখা যাবে। সমাজে আপনার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বহুগুণ বেড়ে যাবে। চাকুরিজীবীরা নতুন চমৎকার চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। আয়ের একাধিক উৎস তৈরি হওয়ায় আর্থিক টানাটানি দূর হবে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির দশম ভাব অর্থাৎ কর্ম ভাব বলীয়ান হওয়ায় চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সূর্য গোচর নজিরবিহীন সুসংবাদ আনবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতির কথা পাকা হতে পারে। সরকারি চাকরিতে কর্মরত বা সরকারি প্রজেক্টে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ লাভ অর্জন করবেন। রিয়েল এস্টেট, জমি-জমা বা নতুন গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।
ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির নবম ভাব অর্থাৎ ভাগ্য স্থান প্রফুল্ল থাকবে রবির এই সঞ্চারে। ফলে ভাগ্য আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে পূর্ণ সঙ্গ দেবে। উচ্চশিক্ষা বা বিদেশি কাজের সাথে যুক্ত প্রার্থীরা অভূতপূর্ব সফলতা পাবেন। ধর্মীয় বা শুভ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায় নতুন ক্লায়েন্ট অর্জিত হবে।
৩. সূর্যদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
তুলা রাশিতে সূর্য গোচরের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং রবি গ্রহের শুভ প্রভাব বাড়াতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামা পাত্রে জল, রলি ও আকন্দের ফুল বা লাল চন্দন মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য অর্পণ করুন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও কেরিয়ারের সমস্ত বাধা দূর হয়।
- দান-ধ্যান: রবিবারে দুঃস্থ বা অসচ্ছল ব্যক্তিদের গুড়, গম, লাল পোশাক বা তামা বস্তু দান করা অত্যন্ত শুভ।
তুলা রাশিতে সূর্যদেবের এই সঞ্চার মেষ, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক মানসিকতার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More