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১৭ সেপ্টেম্বর কন্যায় সূর্যের গোচর! ৩ রাশির সামনে উন্নতির বিরাট সুযোগ, টাকাকড়ির অভাবও মিটবে

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নিজস্ব রাশি সিংহ থেকে বেরিয়ে বুধের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) মহাগোচর করতে চলেছেন।

Published on: Sep 3, 2026, 09:36:40 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহরাজ, আত্মা, সম্মান, আত্মবিশ্বাস, পিতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রধান রূপকার হলেন সূর্যদেব। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, সূর্যদেবের গতিবিধি ও রাশি পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে পদের মর্যাদা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতার ওপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে।

১৭ সেপ্টেম্বর কন্যায় সূর্যের গোচর! ৩ রাশির সামনে উন্নতির বিরাট সুযোগ
১৭ সেপ্টেম্বর কন্যায় সূর্যের গোচর! ৩ রাশির সামনে উন্নতির বিরাট সুযোগ

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নিজস্ব রাশি সিংহ থেকে বেরিয়ে বুধের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) মহাগোচর করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যায় সূর্যের এই প্রবেশকে 'কন্যা সংক্রান্তি' নামেও অভিহিত করা হয়। বুধের রাশিতে সূর্যদেবের আগমন বুধাদিত্য সংযোগের মতো শুভ প্রভাবও তৈরি করে, যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি বহুগুণ মজবুত করে। ১৭ সেপ্টেম্বরের পর সূর্যদেবের এই শুভ রাশি পরিবর্তনের প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি, পদোন্নতি, আইনি ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং বকেয়া অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। কন্যায় সূর্যের গোচরে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. কন্যায় সূর্যের গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবের কন্যা রাশিতে বিচরণকে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ার অন্যতম প্রধান সময় মানা হয়:

  • মান-সম্মান ও নেতৃত্বের সুযোগ: সূর্যের শুভ প্রভাবের ফলে মানুষের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব, আত্মবিশ্বাস এবং প্রশাসনিক কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়।
  • রাজনীতি, সরকারি ও কর্পোরেট খাতে সাফল্য: প্রশাসন, সরকারি পরীক্ষা, রাজনীতি, আইটি, বিচার বিভাগ, ব্যাঙ্কিং এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দুর্দান্ত সম্মান ও অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

২. ১৭ সেপ্টেম্বরের পর সূর্যের গোচরে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যদেবের এই গোচর পঞ্চমে অর্থাৎ বুদ্ধি, শিক্ষা ও সন্তানের স্থানে ঘটবে। এর ফলে উচ্চশিক্ষা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা চমৎকার সাফল্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রশংসা হবে। শেয়ার বাজার বা নতুন কোনো শুভ বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক ধনলাভের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

খ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ লাভ ও আয়ের ঘরে সূর্যদেব গোচর করবেন। ফলে ১৭ সেপ্টেম্বরের পর আপনার উপার্জনের একাধিক নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আটকে থাকা পুরনো বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুপ্রবল যোগ রয়েছে, যা আপনার সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করবে। সমাজে আপনার নাম ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির দশম ভাব অর্থাৎ কর্ম ও কেরিয়ারের ঘরে সূর্যদেবের প্রবেশ ঘটবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে দশম ভাব সূর্যদেবের জন্য অত্যন্ত বলশালী দিকবল অর্জন করে। এর ফলে অফিসে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বদলির খবর মিলতে পারে। বসেরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বড় ধরনের দায়িত্ব দেবেন।

৩. সূর্যদেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

সূর্যদেবের এই রাশি পরিবর্তনের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহরাজের আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে পরিষ্কার জল, সামান্য লাল চন্দন ও রক্তকরবী ফুল নিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
  • আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: নিয়মিত সকালে 'আদিত্য হৃদয় স্তোত্র' পাঠ করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, মানসিক ভয় কেটে যায় এবং সরকারি কাজে সাফল্য আসে।
  • দান-ধ্যান: রবিবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের গুড়, গম বা লাল রঙের বস্ত্র দান করা পরম কল্যাণকর।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্যায় সূর্যদেবের এই মহাগোচর বৃষ, বৃশ্চিক ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, মান-সম্মান ও কেরিয়ারে সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য, আত্মবিশ্বাস ও সঠিক পরিকল্পনার সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী উন্নতি সুনিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/১৭ সেপ্টেম্বর কন্যায় সূর্যের গোচর! ৩ রাশির সামনে উন্নতির বিরাট সুযোগ, টাকাকড়ির অভাবও মিটবে

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