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কন্যা রাশিতে সূর্যদেবের আগমন! ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রহরাজের রাশি পরিবর্তনে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির, আপনার রাশি কি তালিকায় আছে

আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব সিংহ রাশি থেকে বেরিয়ে তাঁর বন্ধু বুধের রাশি কন্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের কন্যা রাশিতে এই অবস্থানকে 'কন্যা সংক্রান্তি' বলা হয়।

Published on: Sep 15, 2026, 11:44:28 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে আত্মাস্বরূপ, পিতা, তেজ, নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সূর্যদেবকে। প্রতি মাসে সূর্যদেবের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্যোতিষীয় ঘটনা, যাকে শাস্ত্রে 'সংক্রান্তি' বলা হয়। রাজগ্রহ সূর্যের গতিবিধির পরিবর্তন মানুষের কেরিয়ার, মান-সম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং সরকারি ক্ষেত্র থেকে ধনলাভের ওপর সরাসরি গভীর প্রভাব ফেলে।

কন্যা রাশিতে সূর্যদেবের আগমন! গ্রহরাজের রাশি পরিবর্তনে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির
কন্যা রাশিতে সূর্যদেবের আগমন! গ্রহরাজের রাশি পরিবর্তনে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব সিংহ রাশি থেকে বেরিয়ে তাঁর বন্ধু বুধের রাশি কন্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের কন্যা রাশিতে এই অবস্থানকে 'কন্যা সংক্রান্তি' বলা হয়। বুধের রাশিতে সূর্যদেবের এই আগমন বুদ্ধিমত্তা, প্রশাসনিক চাতুর্য এবং ব্যবসায়িক দক্ষতার এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটায়। সূর্যের এই রাশি পরিবর্তনে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে খুশির জোয়ার আসবে। বিশেষ করে সিংহ, ধনু ও মকর রাশির জাতক-জাতিকারা সূর্যদেবের অশেষ কৃপায় সরকারি কাজে সফলতা, কেরিয়ারে পদোন্নতি এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের মুখ দেখবেন। কন্যায় সূর্য সঞ্চারে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবের কন্যা রাশিতে সঞ্চারের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবের বলীয়ান অবস্থান জাতকের ব্যক্তিত্বে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য এনে দেয়:

  • নেতৃত্ব ও সরকারি ক্ষেত্রে সাফল্য: বুধের রাশিতে সূর্য আসায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সরকারি চাকরিপ্রার্থী, প্রশাসনিক পদস্থ আধিকারিক, রাজনীতি, ব্যাংকিং ও আইটি খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়কালে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করেন।
  • মান-সম্মান ও আয়ের প্রবৃদ্ধি: সূর্যের কৃপায় কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় এবং থমকে থাকা সরকারি বা আইনি জটিলতার দ্রুত সমাধান ঘটে।

২. ১৬ সেপ্টেম্বর কন্যায় সূর্য গোচরে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ১৬ সেপ্টেম্বর সূর্যদেব আপনার দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন ও বাণীভাবে প্রবেশ করবেন। এর ফলে আপনার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পাবে। আপনার বাচনিক শক্তির প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবসায় নতুন বড় চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। সরকারি ক্ষেত্র বা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

খ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা কেরিয়ারের স্থানে সূর্যদেবের এই রাজকীয় গোচর ঘটতে চলেছে। চাকুরিজীবীদের জন্য এই সময়টি পরম আশীর্বাদস্বরূপ। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করবেন। নতুন চাকরির সন্ধানে থাকা প্রার্থীরা চমৎকার অফার পেতে পারেন।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির নবম ভাব অর্থাৎ ভাগ্যভাবে সূর্যদেব বিরাজ করবেন। ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাওয়ায় আপনার থমকে থাকা প্রতিটি কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে। বৈদেশীয় বাণিজ্য বা উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুসংবাদ পাবেন। ধর্মীয় ও মাঙ্গলিক ভ্রমণের শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগ থেকে বাম্পার রিটার্ন বা মুনাফা অর্জন করবেন।

৩. সূর্যদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ ও শুভ ফল বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

কন্যায় সূর্য গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহরাজের কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • সূর্য অর্ঘ্য প্রদান: প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে তামা পাত্রে জল, লাল চন্দন ও রলি মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
  • সূর্য বীজ মন্ত্র জপ: অর্ঘ্য দেওয়ার সময় প্রতিদিন অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ ঘৃণি সূর্য্যায় নমঃ' বা 'ওঁ সূর্য্যায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
  • গুড় ও লাল বস্ত্র দান: রবিবারে দুঃস্থদের গুড়, গমের আটা বা লাল রঙের বস্ত্র দান করলে কোষ্ঠীতে সূর্য গ্রহের অবস্থান শক্তিশালী হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্যায় সূর্যদেবের এই শুভ সঞ্চার সিংহ, ধনু ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ধন-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক অসাধারণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক সময়সূচী ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চললে এই গোচরটি আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/কন্যা রাশিতে সূর্যদেবের আগমন! ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রহরাজের রাশি পরিবর্তনে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির, আপনার রাশি কি তালিকায় আছে

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