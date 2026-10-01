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১৭ তারিখ থেকেই ম্যাজিক! এই মাসেই সূর্যদেবের মহাগোচর, বিশাল লাভ হবে এই ৩ রাশির

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে তুলা রাশি হলো সূর্যদেবের নীচ রাশি হলেও, গোচরকালে অন্যান্য শুভ গ্রহের অবস্থান এবং কোষ্ঠীর শক্তিশালী ঘরের কারণে বিশেষ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়কাল পরম বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে।

Published on: Oct 1, 2026, 11:33:22 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেবকে নবগ্রহের রাজা, আত্মা, তেজ, আত্মবিশ্বাস, প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে মান্য করা হয়। সূর্যদেবের গতি ও রাশি পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, যাকে বৈদিক পঞ্জিকায় 'সংক্রান্তি' বলা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সূর্যদেব কন্যা রাশির সফর শেষ করে শুক্রদেবের অধিপত্য যুক্ত তুলা রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।

১৭ তারিখ থেকেই ম্যাজিক! এই মাসেই সূর্যদেবের মহাগোচর, বিশাল লাভ হবে এই ৩ রাশির
১৭ তারিখ থেকেই ম্যাজিক! এই মাসেই সূর্যদেবের মহাগোচর, বিশাল লাভ হবে এই ৩ রাশির

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে তুলা রাশি হলো সূর্যদেবের নীচ রাশি হলেও, গোচরকালে অন্যান্য শুভ গ্রহের অবস্থান এবং কোষ্ঠীর শক্তিশালী ঘরের কারণে বিশেষ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়কাল পরম বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। জ্যোতিষবিদদের মতে, তুলা রাশিতে সূর্যদেবের এই সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি আসবে, কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদোন্নতি ও নেতৃত্বের সুযোগ মিলবে এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে আকস্মিক বিপুল অর্থলাভ ঘটবে। বিশেষ করে সিংহ, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়কালে সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন। তুলা রাশিতে রবি গোচরে কোন ৩ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশিতে সূর্য গোচরের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে সূর্যদেবের এই গোচর সামাজিক, পেশাগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে:

  • প্রশাসনিক তেজ ও পদে প্রগতি: আইটি, ব্যাংকিং, মিডিয়া, রাজনীতি, সরকারি চাকরি, আইন, প্রপার্টি ও বৈদেশী বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে কর্মক্ষেত্রে শীর্ষ পদ ও সম্মান অর্জন করবেন।
  • আর্থিক স্থায়িত্ব ও ভাগ্যোদয়: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজ বা সরকারি জটিলতার দ্রুত অবসান ঘটবে এবং আয়ের একাধিক নতুন রাস্তা সুগম হবে।

২. তুলা রাশিতে সূর্য গোচরে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির অধিপতি স্বয়ং সূর্যদেব। সিংহ রাশির তৃতীয় ভাব অর্থাৎ পরাক্রম ও সাহস ভাবে সূর্যদেবের এই সঞ্চার সিংহ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও কাজের ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন এবং বড় পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির শুভ খবর মিলতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করবে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

খ) তুলা রাশি (Libra): সূর্যদেব স্বয়ং তুলা রাশিতে অর্থাৎ লগ্ন বা প্রথম ভাবে প্রবেশ করবেন। ফলে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সমাজে আপনার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বহুগুণ বেড়ে যাবে। চাকুরিজীবীরা নতুন চমৎকার চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। আয়ের একাধিক উৎস তৈরি হওয়ায় দীর্ঘদিনের আর্থিক টানাটানি চিরতরে দূর হবে।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির দশম ভাব অর্থাৎ কর্ম ভাব বলীয়ান হওয়ায় চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সূর্য গোচর নজিরবিহীন সাফল্য আনবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতির কথা পাকা হতে পারে। সরকারি চাকরিতে কর্মরত বা সরকারি প্রজেক্টে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ লাভ অর্জন করবেন। রিয়েল এস্টেট, জমি-জমা বা নতুন পছন্দের গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেবে।

৩. সূর্যদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

তুলা রাশিতে সূর্য গোচরের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং রবি গ্রহের শুভ প্রভাব বাড়াতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

  • উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামা পাত্রে জল, রলি ও লাল চন্দন মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য অর্পণ করুন।
  • আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও কেরিয়ারের সমস্ত বাধা দূর হয়।
  • দান-ধ্যান: রবিবারে দুঃস্থ বা অসচ্ছল ব্যক্তিদের গুড়, গম, লাল পোশাক বা তামা বস্তু দান করা অত্যন্ত পরম শুভ।

তুলা রাশিতে সূর্যদেবের এই সঞ্চার সিংহ, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক মানসিকতার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/১৭ তারিখ থেকেই ম্যাজিক! এই মাসেই সূর্যদেবের মহাগোচর, বিশাল লাভ হবে এই ৩ রাশির

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