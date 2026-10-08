Surya Gochar Astrology: দীপাবলি ২০২৬র আগেই তুঙ্গে থাকবে সৌভাগ্য! কুম্ভ সহ একঝাঁক লাকি রাশির কপাল খুলবে
সূর্য যেভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তেমনি নক্ষত্রপুঞ্জেরও পরিবর্তন করে। এখন রাহুর স্বাতী নক্ষত্রে সূর্য আসতে চলেছে। সূর্যের স্বাতী নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্র উপকৃত হচ্ছে তা জানুন।
গ্রহের রাজা সূর্য প্রতি মাসে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। রাশিচক্রের মতোই সূর্যের নক্ষত্রও পরিবর্তিত হয়। দীপাবলির আগে, সূর্য, চিত্রা নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে স্বাতী নক্ষত্রে যেতে চলেছেন। স্বাতী নক্ষত্রের প্রভু হলেন রাহু।
রাহুর স্বাতী নক্ষত্রে সূর্যের সংক্রমণ ২৪ অক্টোবর ২০২৬ এ অনুষ্ঠিত হবে এবং এই নক্ষত্রে থাকবে নভেম্বর পর্যন্ত। এই বছর, দীপাবলির উৎসব ৮ নভেম্বর ২০২৬ এ উদযাপিত হবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, সূর্য হলেন আত্মা, পিতা, বীরত্ব এবং সাহসের উপাদান। রাহুকে একটি অধরা গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন সূর্য রাহুর ঘরে (নক্ষত্র) চলে যায়, তখন তারা এর মায়াময় শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব, এই সময়ে সূর্যের ইতিবাচক শক্তিও প্রভাবিত হয়। অতএব, রাহুর নক্ষত্রে সূর্যের সঞ্চালনকে জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব ভাল বলে মনে করা হয় না। তবে রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্য সর্বদা বিরূপ প্রভাব ফেলে, তা নয়। দীপাবলির আগে সূর্যের এই গতিবিধির জন্য ৪ রাশি পাবে উপকার।
মিথুন রাশির জন্য সূর্যের স্বাতী নক্ষত্র পরিবর্তন কেমন হবে?
মিথুন রাশির মানুষের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। এই সময়ে, আপনার কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং নেতৃত্বের গুণমান উজ্জ্বল হতে পারে। আপনি ভাইবোনদের সমর্থন পাবেন। ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু ভাল খবর পাওয়া যেতে পারে। বাবার সহায়তায় ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। চাকরিতে ভাল সুযোগ আসবে।
তুলা রাশির লোকদের জন্য সূর্যের স্বাতী নক্ষত্র কীভাবে হবে?
তুলা রাশির লোকেরা এই সময়ে ভাগ্য পাবেন। ভাগ্যক্রমে, আপনার আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। আর্থিকভাবে, এই সময়টি আপনার জন্য দুর্দান্ত প্রমাণিত হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো রুট থেকেও অর্থ পাওয়া যাবে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে সহযোগিতা করবেন। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা পদোন্নতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশির জন্য সূর্যের স্বাতী নক্ষত্রের পরিবর্তন কেমন হবে?
সূর্যের প্রভাবের কারণে, বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য ক্যারিয়ারের অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। আপনি আটকে থাকা কাজগুলি শেষ করতে সফল হবেন। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। আপনি সরকারী ব্যবস্থার সমর্থন পাবেন। আপনি আর্থিকভাবে বড় সুবিধা পেতে পারেন। ইতিবাচক সংবাদ পাওয়া যাবে।
কুম্ভ রাশির জন্য সূর্যের স্বাতী নক্ষত্রের পরিবর্তন কেমন হবে?
সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন কুম্ভ রাশির জন্য অনুকূল হবে। এই সময়ে, নতুন ধারণা থেকে আর্থিক লাভের সুযোগ থাকবে। বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতা উন্নত হবে। আপনি কাঙ্ক্ষিত যাত্রায় যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন সাফল্য পেতে পারেন। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ নেবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি সাহস এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More