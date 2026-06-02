Lucky Zodiac signs: ৮ জুন ২০২৬ থেকে ভালো সময় শুরু একগুচ্ছ রাশির! কৃপা করবেন স্বয়ং সূর্য, লাকি কারা?

Lucky Zodiac signs: ৮ জুন ২০২৬ থেকে ভালো সময় শুরু একগুচ্ছ রাশির! কৃপা করবেন স্বয়ং সূর্য, লাকি কারা?
কিছু রাশিচক্রের ভাগ্য পরিবর্তন মঙ্গলের মৃগাশিরা নক্ষত্রে সূর্যের ট্রানজিটের সাথে হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক মঙ্গলের মৃগশির নক্ষত্রে সূর্যের সঞ্চালনের কারণে কোন রাশিচক্রগুলি তাদের সোনালী সময় শুরু করবে।
সূর্য গ্রহের রাজা। সময়ে সময়ে সূর্য তার গতিবিধি পরিবর্তন করে। সূর্যের ট্রানজিট মেষ থেকে মীন রাশিতে প্রভাবিত হয়। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, গ্রহগুলির রাজা সূর্য বর্তমানে বৃষ এবং রোহিণী নক্ষত্রে বসে আছেন। মৃগশিরা নক্ষত্রের শাসক গ্রহকে মঙ্গল বলে মনে করা হয়। শীঘ্রই গ্রহের রাজা সূর্য মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করতে চলেছেন।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ৮ জুন, ২০২৬ তারিখে, দুপুর ০১:৩৯ এ, সূর্য মৃগাশির নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। মৃগশির নক্ষত্রের অধিপতিকে মঙ্গল বলে মনে করা হয়। এই নক্ষত্রপুঞ্জে, সূর্য ২২ জুন পর্যন্ত বসতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে, কিছু রাশির রাশির ভাগ্য পাল্টাবে মঙ্গলের মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্যের প্রবেশের সাথে সাথে।
কোন রাশিগুলির ভাগ্য খুলবে, দেখা যাক।
সিংহ
গ্রহের রাজা সূর্যের ট্রানজিট সিংহ রাশির মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে অনেক নতুন সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি ও সুখের পরিবেশ থাকবে। ধৈর্য ধরে বিষয়গুলি সমাধান করা ভাল হবে। প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
গ্রহের রাজা সূর্যের ট্রানজিট তুলা রাশির মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। চাকুরীজীবী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি খুব ভাগ্যবান হবে। বিবাহিতদের উচিত সঙ্গীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া। পূর্ণ নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করা আপনার পক্ষে ফলপ্রসূ হবে। সারপ্রাইজ ডেটে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কেউ কেউ জমি বা যানবাহন কিনতে পারেন।
ধনু
ধনু রাশির মানুষের জন্য, গ্রহের রাজা সূর্যের ট্রানজিট ইতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। অবিবাহিতরা প্রেমের সন্ধানে সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে কিছুটা মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথেও ভাল সময় কাটাবেন।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
