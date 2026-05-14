Sun Transit Astrology: বৃষতে সূর্য যেতেই ৬ রাশির ভাগ্য খুলছে, তালিকায় ধনু, মেষ সহ…

Sun Transit Astrology: বৃষতে সূর্য যেতেই ৬ রাশির ভাগ্য খুলছে, তালিকায় ধনু, মেষ সহ…
১৫ ই মে সকালে, সূর্য গ্রহ বৃষ রাশিতে আসবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে সম্মান, আত্মবিশ্বাস, চাকরি এবং সাফল্যের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সূর্য যখন বৃষ রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন মানুষের মনোযোগ অর্থ, পরিবার এবং ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করার দিকে বেশি থাকে। এ সময় মানুষ অবিবেচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে সবকিছু স্বাচ্ছন্দ্যে বুঝে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চাকরি, ব্যবসা, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও সিরিয়াস হতে পারে। এবার সূর্য ট্রানজিটকে কিছু রাশিচক্রের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে চাকরিতে সুবিধা পেতে পারেন, স্থগিত কাজ শেষ করতে পারেন, অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগও তৈরি হতে পারে।
মেষ
অর্থ এবং কাজ উভয় ক্ষেত্রেই মেষ রাশির জন্য এই সময়টি ভাল বলে মনে করা হয়। আয় বাড়তে পারে। কিছু লোক একটি নতুন চাকরি বা একটি নতুন সুযোগ পেতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন এবং আপনি ফলাফল না পাচ্ছেন, তবে এখন জিনিসগুলি পরিবর্তন হতে দেখা যায়। অফিসেও আপনার কথা শোনা হবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
বৃষ
বৃষ রাশি সূর্য আপনার নিজের রাশিতে আসছে, তাই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং লোকেরা আপনার দিকে মনোযোগ দেবে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা সরকারী চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবছেন এমন লোকদের জন্যও সময়টি ভাল বলে মনে করা হয়।
কর্কট
এই সময় কর্কট রাশির রোগীদের জন্য ক্যারিয়ারে স্বস্তি আনতে পারে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম দেখা যাবে এবং সিনিয়ররা খুশি থাকতে পারেন। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ও লাভবান হতে পারে। আপনি যদি কোনও নতুন চাকরি শুরু করতে চান তবে ধীরে ধীরে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে দেখা যাবে।
সিংহ
এই রাশির জন্য এই ট্রানজিটটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। চাকরিতে স্বীকৃতি বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। অফিসে আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে। কিছু লোক একটি নতুন দায়িত্ব বা বড় সুযোগ পেতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন লোকদের কাছ থেকে উপকৃত হবেন এমন লক্ষণও রয়েছে।
কন্যা
ব্যবসা এবং অর্থের দিক থেকে কন্যা রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি ভাল হতে পারে। আপনাকে কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে এবং আপনি এর সুবিধাও পাবেন। নতুন অংশীদারিত্ব বা নতুন চুক্তি আরও সুবিধা দিতে পারে। বাজারে আপনার স্বীকৃতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে।
ধনু
ধনু রাশির ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সময় বলে মনে করা হয়। চাকরিতে স্বীকৃতি বাড়তে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে নতুন সুযোগ খুঁজছেন তবে সুসংবাদ পাওয়া যাবে। যারা পারিবারিক ব্যবসা করেন তারাও উপকৃত হতে পারেন। কিছু লোক এই সময়ে একটি গাড়ি কেনার পরিকল্পনাও করতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More