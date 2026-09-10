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Surya Gochar: পাঁচ রাশির ভাগ্যে সাফল্যের জোয়ার আনছেন সূর্য! সামনেই রয়েছে গোচর

সূর্য প্রতি মাসে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। এই সময়ে, সূর্য তার নিজস্ব রাশিচক্র সিংহ রাশির ট্রানজিটে রয়েছে এবং মাত্র ৭ দিন পরে, তার বন্ধু রাশিচক্রের কাছে আসবেন এবং ৫ টি রাশিচক্রের উপকার করবেন। কোন রাশির জন্য সূর্যের ট্রানজিট শুভ তা জানুন।

Published on: Sep 10, 2026, 16:00:42 IST
By Sritama Mitra
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গ্রহের রাজা সূর্য প্রায় এক মাসের মধ্যে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ, সূর্য সিংহ থেকে বেরিয়ে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে। কন্যা রাশির অধিপতি হলেন বুধ। বুধ এবং সূর্যের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। এইভাবে, আপনার বন্ধু রাশিতে এসে সূর্য মেষ থেকে মীন রাশিকে প্রভাবিত করবে।

পাঁচ রাশির ভাগ্যে সাফল্যের জোয়ার আনছেন সূর্য! সামনেই রয়েছে গোচর
পাঁচ রাশির ভাগ্যে সাফল্যের জোয়ার আনছেন সূর্য! সামনেই রয়েছে গোচর

পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, সূর্য আত্মা, সম্মান এবং পিতার উপাদান। যখন সূর্য কন্যা রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন কন্যা রাশি থাকে। সূর্য এক মাস কন্যা রাশিতে থাকবে। ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। পাঁচটি ভাগ্যবান রাশিচক্র সূর্যের কন্যা রাশি থেকে সেরা ফল পাবেন। এই রাশিচক্রগুলি আর্থিক লাভের পাশাপাশি তাদের ক্যারিয়ারে উড়ান এবং পারিবারিক সুখ এবং শান্তি পাবে। আপনার রাশিচক্রও সূর্য ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে কিনা তা জেনে নিন।

সিংহ

এই রাশির লোকেরা সূর্য চিহ্নের পরিবর্তনের ফলে ভাল ফলাফল পাবেন। আপনি এই সময়ে জীবনে সুখ পাবেন। কোনও আত্মীয় বা পরিবারের সদস্য সুসংবাদ দিতে পারেন। আপনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভাল বোধ করবেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মান বাড়বে। পরিবার বাড়বে। ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য অর্জনের পূর্ণ লক্ষণ রয়েছে। নতুন উৎস থেকে অর্থ আসবে এবং বিনিয়োগের ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে।

কন্যা

সূর্য কন্যা রাশিতে গোচর করছেন। এই সময়ে, আপনার আটকে থাকা কাজগুলি শেষ হবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভাগ্যক্রমে, আপনি অর্থ থেকেও উপকৃত হতে পারেন। যদি আপনার অর্থ দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকে তবে রিটার্ন হতে পারে। বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। পেশাদার সাফল্য পাওয়ার সম্পূর্ণ লক্ষণ রয়েছে।

বৃশ্চিক

সূর্য রাশির পরিবর্তন বৃশ্চিক রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা এই সময়ে সাফল্য পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি ভাল সময়। কাজের পরিস্থিতির উন্নতি হবে। অর্থের নতুন পথ তৈরি হবে এবং পুরানো উৎস থেকেও অর্থ আসতে থাকবে। ব্যবসায় লাভ হবে। এই সময়ে, আপনার যে কোনও স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

ধনু

সূর্যের ট্রানজিট ধনু রাশির জন্য শুভ চিহ্ন দিচ্ছে। আপনার বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। আপনি প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতে বিজয় হবে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থের প্রবাহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ঠিত ফলাফল পাওয়ার কারণে মানসিক শান্তি থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

মীন

সূর্য রাশির পরিবর্তন মীন রাশির লোকদের জন্য ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনার বক্তব্য মধুর হবে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। যারা ব্যবসা করছেন তারা ভাল ফলাফল পাবেন। নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ থাকতে পারে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন। আপনি গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। আপনি আর্থিকভাবে আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন।

( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Surya Gochar: পাঁচ রাশির ভাগ্যে সাফল্যের জোয়ার আনছেন সূর্য! সামনেই রয়েছে গোচর

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