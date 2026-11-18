Surya Gochar: কৃপার মেজাজে সূর্য! ২৮ দিনে কুম্ভ সহ বহু রাশিকে ভরাবে সৌভাগ্যে
২০২৬ সালে সূর্য ১১ তম বারের মতো রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। লাকির লিস্টে কারা, দেখে নিন।
১৬ নভেম্বর সূর্য মঙ্গলের বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্য ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রাশিতে স্থানান্তরিত হবে। এটি ২০২৬ সালে ১১তম বার সূর্য রাশি পরিবর্তন করেছে। আগে সূর্য ১০ বার রাশি পরিবর্তন করেছে, এবং এই রাশিচক্রের এই ধারাবাহিকতা এই বছর ১৪ জানুয়ারি মকর রাশিতে প্রবেশের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এখন সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে আছে এবং আগামী ২৮ দিনে চারটি রাশিতে বড় সুবিধা নিয়ে আসবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে এরফলে ৪ রাশি পাবে লাভ। লাকির লিস্টে কারা, দেখে নিন।
মিথুন
সূর্যের ট্রানজিট মিথুন রাশির জন্য উপকারী হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় সফল হবে। কর্মরতদের শুধু মনে রাখা উচিত যে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। এই সময়ে টাকার সঙ্গে লেনদেন করা শুভ হবে না। বাড়ি ও পরিবারের পরিবেশ ভালো থাকবে। ব্যক্তিগত বা পেশাগত পর্যায়ে কোনো নেতিবাচক বিষয় যেন আপনাকে প্রভাবিত না করে।
সিংহ
সিংহ রাশির শাসক গ্রহ হলো সূর্য নিজেই। এই যাত্রা সিংহ রাশির বাসিন্দাদের তাদের পেশাগত জীবনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে সাহায্য করবে। বাড়ি ও পরিবারের জন্য কিছু সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। অফিসে সিনিয়রদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। সব কঠোর পরিশ্রমের ফল এখন থেকে আসতে শুরু করবে। শুধু আপনার খরচ একটু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক
যেহেতু সূর্য এই রাশিতে চলাচল করে, আপনি অবশ্যই উপকার পাবেন। আপনার কাজ করার ক্ষমতা শক্তিশালী হবে। আটকে থাকা কাজগুলো গতি পেতে পারে। আগামী সময়কাল আপনার ক্যারিয়ারের জন্যও সহায়ক হবে। যদি কোনো পদোন্নতি দীর্ঘদিন ধরে থেমে থাকে, তাহলে এখন সফলতা অর্জিত হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভের লক্ষণ রয়েছে। আপনি পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। স্বাস্থ্যও ভালো হবে। আপনাকে শুধু আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
কুম্ভ
পণ্ডিতজির মতে, এই ট্রানজিটটি কুম্ভের দশম ঘরে ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে, এই রাশি আগামী ২৮ দিনে নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবে। এই সময়ে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্যও খুব জনপ্রিয় হবে। এই সময়ে সহযোগিতামূলক কাজ থেকে আপনি অনেক সুবিধা পেতে পারেন। শুধু আপনার সম্পর্কগুলোকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। এই সময়ে অহংকার এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।
সূর্যের গোচরের সময় এই সহজ প্রতিকারগুলো করুন: যদি আপনি এই ট্রানজিটের সময় সূর্যের অবস্থান শক্তিশালী করতে চান, তবে এটি একটি ভালো সময়। পরবর্তী ২৮ দিন প্রতিদিন সকালে তামার ঘটি থেকে সূর্যকে জল উৎসর্গ করুন। অতিরিক্তভাবে, রবিবারে গুড় বা গম দান করতে পারেন। সম্ভব হলে, প্রতিদিন 'ওম সূর্য নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করুন। আপনার পিতা ও প্রবীণদের সম্মান করুন। এই প্রতিকারগুলো আপনার রাশিফলের সূর্যের অবস্থানকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More