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    ১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! ১২ রাশির জীবনে বড় পরিবর্তন, জানুন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে

    ১২ আগস্টের এই সূর্যগ্রহণ কিছু রাশির জীবনে ভাগ্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে, আবার কিছু রাশিকে আগামী কিছু দিন অত্যন্ত সতর্ক থেকে পা ফেলার নির্দেশ দিচ্ছে।

    Published on: Aug 11, 2026, 08:11:20 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রহের পরিবর্তন ও গ্রহণযোগ মানবজীবনের পাশাপাশি সমগ্র জীবজগতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। আগামী ১২ আগস্ট উদাপিত হতে চলেছে ২০২৬ সালের দ্বিতীয় তথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ (Surya Grahan 2026)। জ্যোতিষীদের গণনা অনুযায়ী, এই মহাজাগতিক ঘটনাটি প্রতিটি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার, আর্থিক দিক, পারিবারিক সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্যের ওপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করবে।

    ১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! জানুন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে
    ১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! জানুন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে

    ১২ আগস্টের এই সূর্যগ্রহণ কিছু রাশির জীবনে ভাগ্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে, আবার কিছু রাশিকে আগামী কিছু দিন অত্যন্ত সতর্ক থেকে পা ফেলার নির্দেশ দিচ্ছে। জ্যোতিষ বিচারে ১২টি রাশির ওপর এই সূর্যগ্রহণের প্রভাব কেমন হতে চলেছে, জেনে নিন।

    ১২টি রাশির ওপর ১২ আগস্ট সূর্যগ্রহণের সার্বিক প্রভাব

    মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই গ্রহণ শুভ ও অশুভের মিশ্র প্রভাব নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে, তবে খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট বিগড়ে যেতে পারে। মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতকদের আর্থিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতি হলেও পারিবারিক বিষয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

    মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো কর্মপরিকল্পনা সফল হতে পারে। বন্ধুদের পূর্ণ সমর্থন মিলবে, তবে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সামান্য অবহেলা পেটের সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

    কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র হওয়ায় এই গ্রহণের কারণে মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া বা বড় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। অনাবশ্যক বিতর্ক এড়িয়ে চললে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে।

    সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের সমাজে মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার যোগ রয়েছে। তবে অহংকার বা রাগ বর্জন করাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

    কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতকদের চাকুরিক্ষেত্রে বাড়তি শুভফল মিলবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাজের প্রশংসা পাবেন। বিদেশ সংক্রান্ত যোগাযোগ বা ভ্রমণ লাভজনক হতে পারে।

    তুলা রাশি (Libra): ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বাড়তি নজর দিতে হবে। গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় সতর্কতা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে অনাবশ্যক তর্ক এড়িয়ে চলুন।

    ধনু রাশি (Sagittarius): দাম্পত্য জীবন ও অংশীদারিত্বের ব্যবসায় কিছুটা সচেতন থাকা দরকার। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় কোনো নতুন চুক্তি করার আগে নথি ভালোভাবে পড়ে নিন।

    মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জন্য এই সূর্যগ্রহণ শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। গুপ্ত শত্রুরা পরাজিত হবে এবং পুরনো মামলা-মোকদ্দমায় স্বস্তি মিলবে। কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাবেন।

    কুম্ভ রাশি (Aquarius): সন্তানের শিক্ষা ও আচরণ নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা হতে পারে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে না বুঝে টাকা খাটাবেন না। প্রেম জীবনের সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।

    মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতকদের জন্য পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক লেনদেনে তাড়াহুড়ো করবেন না। অহেতুক উদ্বেগ এড়াতে ঈশ্বর সাধনায় মনোনিবেশ করুন।

    সূর্যগ্রহণের অশুভ প্রভাব কাটাতে সর্বজনীন প্রতিকার

    • জপ ও আরাধনা: গ্রহণের সময় এবং গ্রহণের পর শ্রীবিষ্ণু ও সূর্যদেবের মন্ত্র (যেমন: ওঁ সূর্যায় নমঃ বা গায়ত্রী মন্ত্র) জপ করা শুভ।
    • স্নান ও দান-ধ্যান: গ্রহণ সমাপ্তির পর গঙ্গাজল বা পরিষ্কার জলে স্নান সেরে দরিদ্রদের অন্ন, বস্ত্র বা কালো তিল দান করলে গ্রহণের নেতিবাচক প্রভাব কেটে যায়।

    গ্রহের পরিবর্তন আমাদের জীবনে নতুন পথ দেখায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের নির্দেশাবলী মেনে সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিলে সূর্যগ্রহণের অশুভ প্রভাব কাটিয়ে জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! ১২ রাশির জীবনে বড় পরিবর্তন, জানুন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে

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