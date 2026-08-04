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    আগস্টেই রয়েছে সূর্যগ্রহণ! স্থায়ী হবে ৭ ঘণ্টা ২১ মিনিট, তারিখ দেখে নিন

    কয়েকটি জায়গায় পূর্ণগ্রাহণের দৃশ্য দেখা যাবে, হঠাৎ দিনের আলোতে অন্ধকার দেখা যাবে। বিশেষ করে গ্রহণের সময় সূর্যাস্ত দেখতে হবে খুবই দর্শনীয়।

    Published on: Aug 4, 2026, 15:00:46 IST
    By Sritama Mitra
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    সূর্যগ্রহণ বরাবরই কৌতূহলের বিষয়। একই রকম একটি মুহূর্ত আবার আসতে চলেছে, যখন হঠাৎ দিনের আলোতে অন্ধকার দেখা যায়। খুব শিগগিরই ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ আসতে চলেছে। আসন্ন ১২ আগস্ট ২০২৬ এ আসছে সূর্যগ্রহণ।

    সূর্যগ্রহণ ১২ অগস্ট! জানুন গ্রহণের সঠিক সময়সূচী এবং ১২টি রাশির ওপর এর প্রভাব
    সূর্যগ্রহণ ১২ অগস্ট! জানুন গ্রহণের সঠিক সময়সূচী এবং ১২টি রাশির ওপর এর প্রভাব

    এই শ্রাবণে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হবে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হলে আকাশ কিছু সময়ের জন্য অন্ধকার থাকবে। পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, আপনি দিনের বেলাতেও রাতের মতো অনুভব করবেন। সাধারণত শাস্ত্র অনুসারে সূর্যগ্রহণের সময়কালে কোনও শুভ কাজ হয়না।

    সূর্যগ্রহণ ৭ ঘন্টা ২১ মিনিট দৃশ্যমান হবে, পূর্ণ সূর্যগ্রহণের দর্শনীয় দৃশ্য দৃশ্যমান হবে ভারতীয় টাইমলাইন অনুসারে, ১২ আগস্ট, বুধবার, সূর্যগ্রহণ প্রায় ৭ ঘন্টা ২১ মিনিট হবে, যা রাত ০৯:০৪ মিনিটে শুরু হবে। পরের দিন সকালে, ১৩ আগস্ট, গ্রহণটি প্রায় ০৪:২৫ মিনিটে শেষ হবে।

    সূর্যগ্রহণ কোথায় দেখা যাবে?

    ১২ আগস্ট, ২০২৬ সূর্যগ্রহণ আইসল্যান্ড, স্পেন, উত্তর রাশিয়া এবং গ্রিনল্যান্ডের কিছু অংশে দৃশ্যমান হবে।স্পেনের কিছু অংশে, প্রায় ১০০ বছর পরে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে। ভেনিস এবং ইতালির মতো জলের কাছাকাছি জায়গাগুলির পাশাপাশি পূর্ব অস্ট্রিয়ার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলগুলি সূর্যাস্তের একটি দুর্দান্ত দৃশ্য দেখতে পারে।

    ইউরোপ জুড়ে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। প্রায় পুরো মহাদেশ জুড়ে, সূর্যের একটি বড় অংশ গ্রহণ দ্বারা আচ্ছাদিত হতে দেখা যাবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিছু কিছু জায়গায় আংশিক সূর্যগ্রহণকে সূর্যাস্তের দৃশ্য হিসেবেও দেখা যাবে। জার্মানি, রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলজিয়াম, এস্তোনিয়া, পোল্যান্ড, লাটভিয়া, বেলারুশ, ফ্রান্স, ইউক্রেন, স্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, ক্রোয়েশিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, সার্বিয়া, কসোভো, আলবেনিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, ইতালি এবং ফিনল্যান্ডে এই দৃশ্য দেখা যাবে।

    উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মালি, সেনেগাল, মরক্কো, পশ্চিম সাহারা, বুরকিনা ফাসো মৌরিতানিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, গাম্বিয়া, গিনি, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, আইভরি কোস্ট এবং গিনি-বিসাউতেও একই দৃশ্য দেখা যেতে পারে।

    পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কাকে বলে?

    পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণ হলে চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে সরলরেখায় আসে। এই অবস্থানে চাঁদ কিছু সময়ের জন্য সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে। এই দৃশ্যটি পুরোপুরি দৃশ্যমান হলেও দিনের বেলাতেও কয়েক মিনিটের জন্য অন্ধকার হয়ে যায়। তাপমাত্রায় সামান্য হ্রাস অনুভূত হতে পারে। গ্রহণের এই দৃশ্য সর্বত্র দেখা যায় না। পৃথিবীর কেবলমাত্র একটি সীমিত অঞ্চলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়, আবার অন্যান্য জায়গায় আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগস্টেই রয়েছে সূর্যগ্রহণ! স্থায়ী হবে ৭ ঘণ্টা ২১ মিনিট, তারিখ দেখে নিন

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