২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ ১২ আগস্ট অমাবস্যার দিনে! দেখে নিন সময়কাল

২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ ১২ আগস্ট অমাবস্যার দিনে! দেখে নিন সময়কাল
১২ আগস্ট, ২০২৬ এ, সূর্যগ্রহণের সময় আকাশে একটি বিরল দৃশ্য দেখা যাবে। তবে ভারতে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না। জেনে নিন কখন, কোথায় এবং কীভাবে সূর্যগ্রহণ দেখতে হবে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাগুলিতে আগ্রহী ব্যক্তিরা ১২ আগস্টের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ওই দিনটি জ্যোতিষশাস্ত্রবিদদের জন্যও বেশ তাৎপর্যবাহী সময়। আগস্টের অমাবস্যার সময়ই রয়েছে সূর্যগ্রহণ। এই গ্রহণ ঘিরে সময়কাল দেখে নিন।
গ্রহণ কোথায় কোথায় দেখা যাবে?
১২ আগস্ট, পূর্ণগ্রহণ রাশিয়ার উত্তর অংশ, গ্রিনল্যান্ড, পশ্চিম আইসল্যান্ড, উত্তর ও পূর্ব স্পেন এবং পর্তুগালের একটি ছোট অংশের মধ্য দিয়ে যাবে। উত্তর আমেরিকায় পূর্ণাঙ্গ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না, তবে কানাডার বেশিরভাগ অংশ এবং উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ থেকে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। ইউরোপের প্রায় সব অংশ এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশেও আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।
১২ আগস্ট সূর্যগ্রহণের সময়: সূর্যগ্রহণ প্রায় ১১:৩৪ মিনিট থেকে বিকেল ৩:৫৭ মিনিট (ইডিটি) পর্যন্ত স্থায়ী হবে। গ্রহণের শীর্ষটি দুপুর ১:৪৬ টার দিকে (ইডিটি) ঘটবে। যেখানে এই সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হবে সেখানে গ্রহণের সময় স্থানভেদে আলাদা হতে পারে। ভারতীয় সময় অনুসারে, 1২ আগস্ট, ২০২৬ এ, সূর্যগ্রহণ রাত ০৯:০৪ এ শুরু হবে এবং ১৩ আগস্ট ভোর ০৪:২৫ এ শেষ হবে। ভারতে গ্রহণের শীর্ষে থাকবে রাত ১১:১৭ টায়। ফলত, ভারত থেকে এই গ্রহণ দেখা যাবে না।
১২ আগস্টের সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না। আসলে যখন এই চন্দ্রগ্রহণ হবে, তখন ভারতে রাত হয়ে যাবে। সূর্য দিগন্তের নীচে থাকবে, যার ফলে এই গ্রহণ দেখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। গ্রহণের অনুপস্থিতির কারণে এর সূতক পিরিয়ড এবং এর নিয়মগুলিও বৈধ হবে না।
১২ আগস্টের সূর্যগ্রহণ কীভাবে এবং কোথায় দেখবেন: নাসার গ্রহণের কভারেজ দুপুর ১:১৫ টায় (ইডিটি) শুরু হবে, সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সরাসরি দৃশ্য এবং নাসার বিজ্ঞানীদের ভাষ্য সহ।
আগস্ট মাসে অমাবস্যার তিথি-
১১ আগস্ট মধ্যরাত পার করে ক্যালেন্ডাররের হিসাবে রাত ১টা ৫২ মিনিটে শুরু হবে এই অমাবস্যা তিথি। অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের দিন খাতায় কলমে যখন অমাবস্যা রয়েছে, তখন সেই ১২ আগস্টই হবে সূর্যগ্রহণ। অমাবস্যা তিথি থাকবে ১২ আগস্ট রাত ১১ টা ০৭ মিনিট পর্যন্ত।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More