Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! ৩ রাশির ভাগ্যে চরম তোলপাড়, জানুন সতর্কবার্তা

    আগামী ১২ আগস্টের সূর্যগ্রহণ কর্কট, ধনু এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা নির্দেশ করছে। এই গ্রহণের সময় কোন রাশির ওপর কী প্রভাব পড়তে চলেছে জেনে নিন। 

    Published on: Aug 6, 2026, 11:18:25 IST
    By Suman Roy
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, আকাশে যেকোনো গ্রহের অবস্থান বদল বা গ্রহণ লাগা মানবজীবনের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ২০২৬ সালের ১২ আগস্ট উদাপিত হতে চলেছে বছরের দ্বিতীয় তথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূর্যগ্রহণ (Surya Grahan 2026)। জ্যোতিষীদের মতে, এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণটি বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নতুন শুভ সুযোগ এনে দিলেও, বিশেষ ৩টি রাশির ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে।

    ১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! ৩ রাশির ভাগ্যে চরম তোলপাড়, জানুন সতর্কবার্তা
    ১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! ৩ রাশির ভাগ্যে চরম তোলপাড়, জানুন সতর্কবার্তা

    আগামী ১২ আগস্টের সূর্যগ্রহণ কর্কট, ধনু এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা নির্দেশ করছে। এই গ্রহণের সময় কোন রাশির ওপর কী প্রভাব পড়তে চলেছে এবং অমঙ্গল এড়াতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তার একটি বিশদ পূর্বাভাস নিচে তুলে ধরা হলো।

    ১. গ্রহণের প্রভাব ও ৩ রাশির বিশেষ জ্যোতিষীয় সতর্কতা

    কর্কট রাশি (Cancer):

    কর্কট রাশির অধিপতি গ্রহ হলো চন্দ্র, যা গ্রহণের সময় রাহু-কেতু ও সূর্যের সংযোগে প্রভাবিত হয়। ফলে ১২ আগস্টের সূর্যগ্রহণ কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিতে পারে।

    • পারিবারিক ও আর্থিক ঝুঁকি: গ্রহণের প্রভাবে পরিবারে অনাবশ্যক বিতর্ক ও মতভেদের সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া এই সময়ে যেকোনো ধরণের বড় বিনিয়োগ বা আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।
    • প্রতিকার: মানসিক শান্তির জন্য গ্রহণের পর সাদা রঙের বস্তু যেমন—কাঁচা দুধ, চাল বা চিনি দান করুন এবং শিব চালিশা পাঠ করুন।

    ধনু রাশি (Sagittarius):

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সূর্যগ্রহণ কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যের বিচারে বেশ সংবেদনশীল প্রমাণিত হতে পারে।

    • কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যের প্রভাব: চাকরিতে সহকর্মীদের সাথে অনাবশ্যক তর্ক বা মনোমালিন্য এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায় কোনো নতুন চুক্তি করার আগে সমস্ত কাগজপত্র ভালো করে পড়ে নেওয়া দরকার। চোখের সমস্যা বা পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে।
    • প্রতিকার: গ্রহণের নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন এবং হলুদ বস্ত্র বা ছোলার ডাল দরিদ্রদের দান করুন।

    মীন রাশি (Pisces):

    মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর সূর্যগ্রহণের প্রভাবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

    • ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ভ্রমণের সমস্যা: দাম্পত্য জীবন বা প্রেম গ্রাস করতে পারে ভুল বোঝাবুঝি। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ এই সময়ে এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ এতে দুর্ঘটনা বা আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
    • প্রতিকার: গ্রহণের পর অন্ন ও জল দান করা শুভ ফল আনবে। সেই সাথে নিয়মিত 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করলে গ্রহণের কুপ্রভাব কাটে।

    ২. সূর্যগ্রহণের সময় পালনীয় জরুরি নিয়ম

    • সূতক কালের নিয়ম: গ্রহণের সূতক কাল চলাকালীন পূজাপাঠ ও শুভ কাজ নিষিদ্ধ থাকে। এই সময়ে ঘরে রাখা রান্না করা খাবার ও পানীয় জলে তুলসী পাতা দিয়ে রাখা উচিত।
    • সরাসরি গ্রহণ না দেখা: খালি চোখে কখনোই সূর্যগ্রহণ দেখা উচিত নয়, এটি চোখের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।
    • গর্ভবতী মহিলাদের সতর্কতা: গর্ভবতী মহিলাদের গ্রহণ চলাকালীন বাইরে বের হওয়া, ধারালো বস্তুর ব্যবহার করা বা কাটা ছিঁড়ার কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

    গ্রহণ প্রাকৃতিক ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় একটি মহাজাগতিক ঘটনা। তাই আতঙ্কিত না হয়ে ইষ্টদেবের জপ ও নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চললে সূর্যগ্রহণের কুপ্রভাব এড়িয়ে জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/১২ অগস্ট বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ! ৩ রাশির ভাগ্যে চরম তোলপাড়, জানুন সতর্কবার্তা

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes