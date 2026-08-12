২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ একঝাঁক রাশিতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে! লিস্টে কারা

২০২৬র দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ একঝাঁক রাশিতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে! লিস্টে কারা
বছরের শেষ পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ১২ আগস্ট কর্কট এবং আশ্লেষা নক্ষত্রে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এটি বিশেষত কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক এবং মীন রাশির লোকদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এই চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না, তাই এখানে সুতক পিরিয়ড বৈধ হবে না।
বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ ১২ আগস্ট, ২০২৬ হতে চলেছে। এবার সূর্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে। এই গ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে এটি বিশেষ বলে মনে করা হয়। কর্কট ও আশ্লেষা নক্ষত্রে গ্রহণ হবে। এমন পরিস্থিতিতে কর্কটসহ কিছু রাশিচক্রের উপর এর প্রভাব দেখা যাবে।
চাকরি, ব্যবসা, অর্থ এবং পারিবারিক বিষয়ে এর প্রভাবকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যগ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়। সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা, পিতা, চাকরি এবং কর্তৃত্বের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমতাবস্থায় সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে প্রভাব ফেলবে বলে জানা গিয়েছে।
কর্কট
কর্কট রাশির মানুষের জন্য সময়টা গুরুত্বপূর্ণ হবে, কর্কট রাশিতে সূর্যগ্রহণ হচ্ছে। অতএব, এই রাশির লোকেরা প্রথম চোখে পড়বেন। কাজে পরিবর্তন আসতে পারে। দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে কিছু লোক চাপও অনুভব করতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত কোনও বিষয়ও উঠে আসতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টি না বাড়িয়ে শান্ত থাকাই ভালো। চাকরিতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের সাথে যোগাযোগ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন।
সিংহ
সিংহ রাশির লোকদের তাড়াহুড়ো এড়াতে হবে, সিংহ রাশির প্রভু সূর্য। অতএব, সূর্যগ্রহণের প্রভাবও এই রাশির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে আত্মবিশ্বাস থাকবে, তবে কখনও কখনও তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাজ সম্পর্কিত কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। কারও নির্দেশে অর্থ বিনিয়োগ করা এড়ানোও ভাল।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির অধিবাসীদের জন্য, গ্রহণের চারপাশের সময়টি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক হতে পারে। হঠাৎ করেই কিছু খরচ বাড়তে পারে। পুরানো অর্থ প্রদান বা আটকে থাকা অর্থও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়।
মীন
মীন রাশির জাতকদের এই সময়ে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পুরোনো কাজ আবার উঠে আসতে পারে। যারা চাকরি বা ব্যবসা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেন তাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। পরিবারের কোনও সদস্যের বিষয়টি নিয়ে মন বিরক্ত হতে পারে। সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করুন।
ভারতে কি সূর্যগ্রহণ হবে?
১২ আগস্ট,২০২৬ সূর্যগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, সুতককালকে সাধারণত সেখানে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয় না যেখানে গ্রহণ দৃশ্যমান হয় না। অতএব, এই গ্রহণের প্রেক্ষিতে ভারতে সুতক হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More