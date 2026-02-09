Surya Grahan 2026 Astrology: ফাল্গুন অমাবস্যায় রয়েছে ২০২৬র প্রথম সূর্যগ্রহণ! ১২ রাশিতে কী প্রভাব? দেখা যাবে ভারতে?

Surya Grahan 2026 Astrology: ফাল্গুন অমাবস্যায় রয়েছে ২০২৬র প্রথম সূর্যগ্রহণ! ১২ রাশিতে কী প্রভাব? দেখা যাবে ভারতে?
বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ আসতে চলেছে। দেখে নিন রাশিফল।
সূর্যগ্রহণকে, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সূর্যগ্রহণ ঘটে যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে আসে। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, চন্দ্রগ্রহণ দেশ, বিশ্ব এবং মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। শাস্ত্রে গ্রহণকে শুভ বলে মনে করা হয় না।
এই বছর, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ ফাল্গুন অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই গ্রহণ চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখবে না এবং প্রান্ত থেকে সূর্যের আলো দেখা যাবে। এ কারণে সাধারণ ভাষায় একে 'রিং অব ফায়ার' নামেও ডাকা হয়।
এই সূর্যগ্রহণ কি ভারতে দেখা যাবে না?
গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও স্পেনের মতো দেশগুলোতে এটি দেখা যাবে। ভারতে দৃশ্যমান না হওয়ায় এই গ্রহণের সূতক সময়ও বৈধ হবে না।
সূর্যগ্রহণের সময়কাল:-
এই সূর্যগ্রহণ ভোর ৩.২৬ মিনিটে শুরু হবে এবং সকাল ৭:৫৭ মিনিটে শেষ হবে। সে সময় ভারতে রাত হয়ে যাবে, তাই এখান থেকে দেখা যাবে না।
সূতক হবে কি হবে না?
ভারতে এই সূর্যগ্রহণের কোনও সূত্র থাকবে না। সাধারণত, সূর্যগ্রহণের সূতক ১২ ঘন্টা আগে ঘটে, তবে যে গ্রহণটি ভারতে দৃশ্যমান হয় না, তার সূতক এখানে বৈধ নয়। তাই পুজো বা দৈনন্দিন কাজে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।
সূর্যগ্রহণ ও জ্যোতিষমত:-
জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, কুম্ভ রাশিতে এই সূর্যগ্রহণ হবে। গ্রহণের সময় সূর্য কুম্ভ রাশিতে থাকবে এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে পড়বে। জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে, এটি সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে, তবে কুম্ভের উপর এর প্রভাব আরও দেখা যায়।
২০২৬ সালে কতটি সূর্যগ্রহণ ঘটবে? প্রথমটি ১৭ ফেব্রুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি ১২ আগস্ট। দুটি সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে না। দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ হবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ।
রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে?-
এই সূর্যগ্রহণের ধর্মীয় প্রভাব ভারতে নাও থাকতে পারে, তবে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এর প্রভাব সমস্ত 12 টি রাশিচক্রের উপর বলে মনে করা হয়। মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন এবং স্থগিত কাজ শেষ করতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত পরিকল্পনা করার সময়টি বৃষ রাশির জন্য ভাল হবে, ব্যয়ের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা উপকারী হবে। মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে নাম উজ্জ্বল করবেন। কর্কট রাশির জন্য, বাড়ি এবং পরিবার সম্পর্কিত উদ্বেগ বাড়তে পারে, তবে বিষয়গুলি সমাধান হবে। সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেতে পারেন, তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। কন্যা রাশির জাতক-জাতির জন্য স্বাস্থ্য এবং দৈনন্দিন কাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। তুলা রাশির জাতকদের সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। বৃশ্চিক রাশির জন্য, অর্থ এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিবেচনার সাথে নিতে হবে। ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ধীরে ধীরে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। কুম্ভ রাশির জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে, দায়িত্ব বাড়বে। মীন রাশির জাতকদের মন কিছুটা অস্থির হতে পারে, আপনি যদি ধৈর্য ধরে কাজ করেন তবে এটি উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )
ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।