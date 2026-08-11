কর্কট রাশিতে সূর্যগ্রহণ! আগামী ৯০ দিন ধরে ৪ রাশির ভাগ্যে সোনার চমক, অর্থ ও উন্নতির দারুণ সম্ভাবনা
কর্কট রাশিতে হওয়া এই সূর্যগ্রহণের শুভ প্রভাব আগামী ৩ মাস ধরে টানা বজায় থাকবে। এই সময়ে ৪টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আর্থিক উন্নতি, আটকে থাকা কাজের নিষ্পত্তি, পদোন্নতি এবং হঠাৎ ধনাগম ঘটতে পারে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১২ আগস্ট উদাপিত হতে চলা বছরের অন্যতম বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সূর্যগ্রহণটি কর্কট রাশিতে (Cancer) ঘটতে চলেছে। জ্যোতিষী গণনায় গ্রহের রাজ সূর্য যখন চন্দ্রের রাশি কর্কটে রাহুর ছায়ায় গ্রহণ যোগ তৈরি করে, তখন সমগ্র বিশ্ব ও ১২টি রাশির ওপরই তার একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সৃষ্টি হয়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ বলছে—এই গ্রহণ সব রাশির জন্য অশুভ নয়, বরং বিশেষ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আগামী ৯০ দিন (৩ মাস) অত্যন্ত বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে।
কর্কট রাশিতে হওয়া এই সূর্যগ্রহণের শুভ প্রভাব আগামী ৩ মাস ধরে টানা বজায় থাকবে। এই সময়ে ৪টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আর্থিক উন্নতি, আটকে থাকা কাজের নিষ্পত্তি, পদোন্নতি এবং হঠাৎ ধনাগম ঘটতে পারে। কোন ৪টি রাশির কপাল খুলতে চলেছে এবং তাঁদের কী কী লাভ হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।
কর্কট রাশিতে সূর্যগ্রহণ: আগামী ৯০ দিন গোল্ডেন টাইম ভোগ করবে যে ৪ রাশি
ক) বৃষ রাশি (Taurus):
কর্কট রাশিতে সূর্যগ্রহণের ফলে বৃষ রাশির জাতকদের জীবনে পরাক্রম ও আর্থিক লাভ বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে।
- অর্থ ও কর্মজীবন: আগামী ৯০ দিনের মধ্যে নতুন কোনো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা শুরু করলে তাতে ব্যাপক মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আর্থিক লেনদেন মিটে যাবে এবং আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে।
- পারিবারিক জীবন: ভাই-বোনদের সঙ্গে চলমান দূরত্ব মিটে যাবে এবং পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে।
খ) কন্যা রাশি (Virgo):
কন্যা রাশির জাতকদের একাদশ অর্থাৎ আয় ও লাভের ভাবে সূর্যগ্রহণের সুপ্রভাব বজায় থাকবে।
- আয়ের নতুন পথ ও সাফল্য: চাকরিজীবীদের জন্য আগামী ৩ মাস ক্যারিয়ারে অভাবনীয় সাফল্যের দরজা খুলে দেবে। বেতন বৃদ্ধি ও নতুন পদে দায়িত্ব পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকর্ষণীয় রিটার্ন পেতে পারেন।
- সামাজিক মর্যাদা: সমাজে আপনার কাজ ও সিদ্ধান্তের বিশেষ প্রশংসা মিলবে।
গ) তুলা রাশি (Libra):
তুলা রাশির জন্য এই সূর্যগ্রহণ দশম ভাব অর্থাৎ কর্ম ও পেশার স্থানকে প্রভাবিত করবে।
- কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসা: ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিরা কোনো বড় সরকারি বা নতুন বেসরকারি চুক্তি (Deal) লাভ করতে পারেন। চাকরির খোঁজে থাকা যুবকরা মনের মতো সংস্থায় যোগদানের সুযোগ পাবেন।
- মান-সম্মান: রাজকীয় বা প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান ও প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যাবে।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn):
মকর রাশির জাতকদের সপ্তম ভাব অর্থাৎ অংশীদারিত্ব ও ব্যবসায়িক বৃদ্ধির জন্য এই গ্রহণ দারুণ শুভ সময় নির্দেশ করছে।
- সম্পত্তি ও অগ্রগতি: জমি-জমা বা নতুন যানবাহন কেনার যে পরিকল্পনা আপনি কিছুদিন ধরে করছেন, এই ৯০ দিনের মধ্যে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। বৈবাহিক বা যৌথ ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অমীল দূর হয়ে পারস্পরিক সমন্বয় চমৎকার হবে।
- মানসিক শান্তি: মানসিক উদ্বেগ কেটে গিয়ে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে।
সূর্যগ্রহণের শুভ প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী করার জ্যোতিষীয় নিয়ম
- সূর্যদেবের স্তব ও অর্ঘ্য: প্রতিদিন সকালে তামার পাত্রে সামান্য চাল ও লাল ফুল দিয়ে সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন এবং 'ওঁ সূর্যায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
- দান ও সেবা: গ্রহণের শুভ ফল ধরে রাখতে প্রতি রবিবার বা অমাবস্যায় দরিদ্র মানুষদের গম, গুড় বা লাল রঙের বস্ত্র দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
গ্রহের অবস্থান সাময়িক অস্থিরতা নিয়ে এলেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ৩ মাস সময়ে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভাগ্য বদলের বড় সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More