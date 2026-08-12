আজ ১২ আগস্ট ২০২৬ সূর্যগ্রহণ শনিদেবের সাড়েসাতি-গ্রস্ত রাশিতে কী প্রভাব ফেলবে?
ভারতীয় সময় অনুসারে ২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ আজ রাতে হতে চলেছে। এই গ্রহণ ঘটছে রাতে, তাই এই গ্রহণের প্রভাব ভারতে নেই। এ ছাড়া গ্রহণের কোনও সুতক সময় থাকবে না। রাশিচক্রের উপর এই গ্রহণের প্রভাব পড়বে।
২০২৬ সালের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ আজ ১২ আগস্ট। জ্যোতিষমতে এই গ্রহণের প্রভাব পড়বে দেশ ও বিশ্বের ওপরও। জ্যোতিষমত মনে করে, সূর্যগ্রহণের প্রভাব এক মাস স্থায়ী হয়। এই সময় শনি সাড়েসাতির রাশিচক্রের উপর গ্রহণের প্রভাব দেখা যাক জ্যোতিষমতে।
জ্যোতিষমত বলছে, আজকের গ্রহণ ঘটছে আশ্লেষা নক্ষত্র ও কর্কট রাশিতে। শ্রাবণ মাসের গ্রহণ ঘটছে। গ্রহণটি ১২ আগস্ট, ২০২৬ এ ভারতীয় সময় অনুসারে রাত ০৯:০৪ মিনিটে শুরু হবে এবং ১৩ আগস্ট ভারতীয় সময় অনুসারে মধ্যরাত পার করে ভোররাত ০১:২৭ মিনিটে শেষ হবে।
স্পেন, ইউরোপ, গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ডের অনেক শহরে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে, যেখানে চাঁদ, সূর্যের বড় অংশকে আচ্ছাদিত করবে।
এই গ্রহণের প্রভাব কি দেশ ও বিশ্বের ওপর পড়বে?
এই গ্রহণের প্রভাব পড়বে দেশ ও বিশ্বে। এই গ্রহণের প্রভাব দেখা যাবে অনেক দেশে। ভারতে এই গ্রহণের কোনও প্রভাব পড়বে না, কোনও সুতককাল বিবেচনা করা হবে না। গ্রহণের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব মানুষের উপর পড়বে।
মেষ
মেষ রাশির উপর সূর্যগ্রহণের প্রভাব মেষ রাশির জাতকদের আর্থিক সমস্যার কারণ হতে পারে। শনি আপনার রাশিচক্রে রয়েছেন। শনির সাড়েসাতি প্রথম পর্যায়, তাই এটি অনেকের জন্য সমস্যা শুরু করতে পারে। এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশিতে শনিদেবের সাড়েসাতির শেষ পর্ব চলছে। কুম্ভ রাশির জন্য পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। এই সময়ের জন্য আর্থিকভাবে কিছুটা খারাপ হবে। আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। এভাবে সূর্যগ্রহণ আপনার জন্য বিশেষ হবে।
মীন
মীন রাশির উপর সূর্যগ্রহণের প্রভাব শনির উপর রয়েছে, এটি ছাড়াও শনির সাড়েসাতিও চলছে। তাড়াহুড়ো করে কোনও ধরণের সিদ্ধান্ত নেবেন না। সূর্যগ্রহণের কারণে, নেতিবাচক প্রভাবের কারণে আপনার রাশিচক্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
বিশ্বাস করা হয়, গ্রহণের পর গুড় ও ময়দা দান করা শুভ।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More