আগামী মাসে কন্যা রাশিতে সূর্যের মহাগোচর! ৩ রাশির জুটবে রাজকীয় সম্মান, হবে বিপুল ধনলাভ
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নিজের রাশি সিংহ থেকে বেরিয়ে বুধ দেবের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) গোচর করতে চলেছেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সমস্ত গ্রহের রাজা সূর্যদেব-কে আত্মা, তেজ, সম্মান, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, সরকারি চাকরি এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক মনে করা হয়। সূর্যদেব প্রতি মাসে একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন, যাকে জ্যোতিষ পরিভাষায় ‘সূর্য সংক্রান্তি’ (Surya Sankranti) বলা হয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নিজের রাশি সিংহ থেকে বেরিয়ে বুধ দেবের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) গোচর করতে চলেছেন। সূর্য ও বুধের মধ্যে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে বুধের রাশি কন্যায় সূর্যের এই মহাগোচর মহাকাশে এক অভূতপূর্ব শক্তি ও শুভ যোগের সৃষ্টি করবে। ১৭ সেপ্টেম্বরের পর সূর্যের এই গোচরের প্রভাবে ৩টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারে উল্কা গতিতে প্রগতি, রাজকীয় পদ-মর্যাদা লাভ, ব্যবসায় সাফল্য এবং বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ পথ প্রশস্ত হবে। কন্যায় সূর্যের প্রবেশে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসবে—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. কন্যা রাশিতে সূর্যের গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে বুদ্ধির প্রতীক বুধের রাশিতে ক্ষমতার প্রতীক সূর্যের গোচরকে অত্যন্ত অনুঘটক বলে মনে করা হয়:
- তেজ ও দূরদর্শিতা: কন্যা রাশিতে সূর্যের অবস্থানের ফলে মানুষের যৌক্তিক চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা এবং বাচনিক তেজ বহুগুণ বেড়ে যায়।
- প্রশাসনিক ও সামাজিক সাফল্য: সরকারি ক্ষেত্র, রাজনীতি, প্রশাসনিক চাকরি, ব্যাংক, বিচার বিভাগ, আইটি ও করপোরেট খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দুর্দান্ত সম্মান ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জন করেন।
২. ১৭ সেপ্টেম্বরের পর সূর্যের কৃপায় কপাল খুলবে যে ৩ রাশির
ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ফলে কন্যা রাশিতে সূর্যের প্রবেশ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন, পরিবার ও বাণীর ঘরে শুভ প্রভাব ফেলবে। আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যাবে, যা আপনার সঞ্চয় বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। আপনার মধুর অথচ স্পষ্ট কথাবার্তা অফিসে ও সমাজে সকলকে মুগ্ধ করবে। বকেয়া টাকা উদ্ধারের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
খ) ধনুর রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যের এই স্থান পরিবর্তন দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা ক্যারিয়ারের ঘরে ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা প্রবীণ ব্যক্তিদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা বড় পদমর্যাদার দায়িত্ব মিলতে পারে। যাঁরা সরকারি চাকরি বা প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করছেন, তাঁদের জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে।
গ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যদেবের এই গোচর ষষ্ঠ ভাব (প্রতিযোগিতা ও জয়) সক্রিয় করবে। অফিসে বা ব্যবসায় শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আইনি ঝামেলা বা পুরনো কোনো ঋণ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পুরনো জটিলতা কেটে যাবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।
৩. সূর্যদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
কন্যা রাশিতে সূর্যের এই গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং শুভ বল বাড়াতে কিছু সহজ নিয়ম মানতে পারেন:
- সূর্যদেবকে জল অর্ঘ্য: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে পরিষ্কার জল, সামান্য লাল চন্দন ও রুলি নিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র पाठ: প্রতিদিন সকালে বা প্রতি রবিবারে ‘আদিত্য হৃদয় স্তোত্র’ পাঠ করলে ক্যারিয়ারের সমস্ত বাধা কেটে যায় এবং নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ বাড়ে।
- দান-ধ্যান: রবিবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের গুড়, গম বা লাল রঙের বস্তু দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্যা রাশিতে সূর্যদেবের এই প্রবেশ সিংহ, ধনু ও মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ক্যারিয়ার ও আর্থিক জীবনে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করার দারুণ সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করলে এই শুভ গোচর আপনার জীবনে স্থায়িত্ব ও রাজকীয় সমৃদ্ধি এনে দেবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More