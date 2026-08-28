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মঘা নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর ত্রিগ্রহী মহাসংযোগ! ৩ রাশির জন্য দুর্দান্ত সময়, অভাব এবার কাটবে

মঘা নক্ষত্র হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১০ম নক্ষত্র, যার অধিপতি গ্রহ হলেন কেতু এবং রাশিপতি হলেন সিংহ রাশির অধিপতি সূর্যদেব। পিতৃদোষ ও পিতৃপুরুষের কৃপার সাথে যুক্ত এই নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর এই বিরল ত্রিগ্রহী সংযোগ বৈদিক জ্যোতিষ মণ্ডলে বিশেষ প্রভাব তৈরি করেছে।

Published on: Aug 28, 2026, 19:08:21 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রহের রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনের ঘটনাও মানবজীবনে গভীর ও অলৌকিক প্রভাব ফেলে। আর যখন একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রে একাধিক বলশালী গ্রহের সহাবস্থান বা ট্রিপল সংযোগ (Triple Conjunction) ঘটে, তখন তার ইতিবাচক ফলাফল বহুগুণ বেড়ে যায়। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, কেতুর স্বক্ষেত্র মঘা নক্ষত্রে (Magha Nakshatra) স্থান গ্রহণ করেছে সমস্ত গ্রহের রাজা সূর্য, বুদ্ধির কারক বুধ এবং ছায়া গ্রহ কেতু।

মঘা নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর ত্রিগ্রহী মহাসংযোগ! ৩ রাশির জন্য দুর্দান্ত সময়
মঘা নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর ত্রিগ্রহী মহাসংযোগ! ৩ রাশির জন্য দুর্দান্ত সময়

মঘা নক্ষত্র হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১০ম নক্ষত্র, যার অধিপতি গ্রহ হলেন কেতু এবং রাশিপতি হলেন সিংহ রাশির অধিপতি সূর্যদেব। পিতৃদোষ ও পিতৃপুরুষের কৃপার সাথে যুক্ত এই নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর এই বিরল ত্রিগ্রহী সংযোগ বৈদিক জ্যোতিষ মণ্ডলে বিশেষ প্রভাব তৈরি করেছে। এর সুপ্রভাবে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আটকে থাকা কাজ হঠাৎ পূর্ণ হওয়া, ক্যারিয়ারে পদোন্নতি, বকেয়া টাকা উদ্ধার এবং সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধির রাজকীয় সুযোগ আসতে চলেছে। মঘা নক্ষত্রে এই ত্রিগ্রহী যোগে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

১. মঘা নক্ষত্রে সূর্য-বুধ-কেতুর ত্রিগ্রহী সংযোগের বৈদিক গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে মঘা নক্ষত্রে এই তিন গ্রহের মিলনকে বিশেষ ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার প্রতীক মনে করা হয়:

  • তেজ, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন: সূর্যের প্রখর নেতৃত্ব ও সাহস, বুধের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং কেতুর অলৌকিক ইনটুইশন বা দূরদর্শিতা একসাথে যুক্ত হয়ে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।
  • ক্যারিয়ার ও আর্থিক সমৃদ্ধি: রিয়েল এস্টেট, সরকারি চাকরি, বিচার বিভাগ, সামাজিক নেতৃত্ব, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র এবং শেয়ার বাজারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সংযোগের প্রভাবে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে থাকেন।

২. মঘা নক্ষত্রে ত্রিগ্রহী যোগে ভাগ্য চমকাবে যে ৩ রাশির

ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন সূর্যদেব এবং মঘা নক্ষত্রও সিংহ রাশির অন্তর্গত। ফলে এই ত্রিগ্রহী সংযোগ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সবচেয়ে বেশি শুভ ফল প্রদান করবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কাজের জায়গায় বসেরা আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা করবেন। সরকারি ক্ষেত্রে আটকে থাকা ফাইল বা কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং হঠাৎ কোনো সুচিন্তিত বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক ধনলাভের শুভ যোগ রয়েছে।

খ) ধনুর রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই গ্রহযোগ নবম ভাব অর্থাৎ ভাগ্যস্থানে শুভ প্রভাব আনবে। এতদিন ধরে যে কাজের পথে বাধা আসছিল, তা কেটে যাবে। দূরবর্তী বা বৈদেশিক ভ্রমণের শুভ সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বিরাট ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দেবে। উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীরা বড় সাফল্য পেতে পারেন এবং সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

গ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঘা নক্ষত্রের এই সংযোগ পঞ্চম ভাব (বিদ্যা, বুদ্ধি ও আকস্মিক অর্থ) সক্রিয় করবে। ফলে আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা বা কাজের কথা ভেবে থাকেন, তবে সময়টি অত্যন্ত লাভজনক। শেয়ার বাজার বা লটারির মাধ্যমে টাকা উপার্জনের সুযোগ তৈরি হতে পারে। সন্তান সংক্রান্ত কোনো চিন্তার অবসান ঘটবে এবং পরিবারে আনন্দের আমেজ বিরাজ করবে।

৩. গ্রহরাজদের শুভ আশীর্বাদ পেতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

মঘা নক্ষত্রে এই ত্রিগ্রহী সংযোগের পূর্ণ শুভ ফল পেতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

  • সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে জল, সামান্য লাল চন্দন ও অক্ষত নিয়ে সূর্যদেবকে জল অর্ঘ্য দিন এবং ‘ওঁ সূর্যায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন।
  • শ্রী গণেশের পূজা: বুধ ও কেতুর অশুভ প্রভাব কাটাতে ভগবান গণেশকে দুর্বা অর্পণ করুন এবং ‘ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন।
  • দান-ধ্যান: দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, তিল বা লাল রঙের বস্ত্র দান করা পরম কল্যাণকর।

মঘা নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর এই দুর্লভ সহাবস্থান সিংহ, ধনু ও মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও কর্মক্ষেত্রে উন্নতির এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক দিকনির্দেশনা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/মঘা নক্ষত্রে সূর্য, বুধ ও কেতুর ত্রিগ্রহী মহাসংযোগ! ৩ রাশির জন্য দুর্দান্ত সময়, অভাব এবার কাটবে

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