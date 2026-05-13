    Mangal Surya Yuti: ধনু সহ বহু রাশির কপাল খুলছে! কৃপা বর্ষণের মেজাজে সূর্য, মঙ্গল

    সূর্য, মঙ্গল এবং বুধের সংমিশ্রণ আগামী তিন দিন থাকবে। এই তিনটি বড় গ্রহের সংমিশ্রণকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। জেনে নিন এটি কী কী সুবিধা দেয় এবং আপনার রাশিচক্রের চিহ্ন এর থেকে কী পাবে।  

    Published on: May 13, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ১২ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত জ্যোতিষমতে এক বিশেষ অবস্থা তৈরি হবে। তৈরি হবে সূর্য, মঙ্গল, বুধের যুতি।সূর্য এবং বুধ উভয়ই ১৫ তারিখে শুক্রের রাশিতে চলে যাবে। এই দুটি গ্রহের সংমিশ্রণ এই সময়ে কিছু সমস্যা আনতে পারে, ১৫ তারিখের পরে অনেকের জন্য জিনিসগুলি স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। সূর্য এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ কেরিয়ারের অনেক সুযোগ আনতে পারে। যখন সীমা অতিক্রম করতে এবং এগিয়ে যেতে উৎসাহিত হন অনেকে। এই সময়ে, নতুন প্রকল্প শুরু করে থাকেন অনেকে এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারেন। মঙ্গল একটি নিষ্ঠুর গ্রহ, যা আগ্রাসন, সাহস, শক্তি এবং আবেগের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন সূর্য সম্মান, খ্যাতি, শক্তি, গর্বের প্রতীক।

    3 দিন, 3 টি বড় গ্রহ, 3 টি রাশিচক্র, জেনে নিন মঙ্গল এবং সূর্যের সংমিশ্রণ থেকে কারা উপকৃত হবেন
    আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিগুলি এই যুতি থেকে উপকৃত হচ্ছে।

    সিংহ- রাশির কারণে সিংহ রাশির কী উপকার হয়, সূর্য গ্রহগুলি এই রাশিচক্রকে সম্মান করবে, আপনার মনে আগ্রাসন আসতে পারে, তবে এটি কোনও কিছুর সমাধান নয়, যা ঘটেছে তা ভাল, এটি মেনে নিয়ে এগিয়ে যান।

    মিথুন-রাশির জন্য কী কী উপকারিতা, সূর্যের আত্মবিশ্বাস এবং মঙ্গলের শক্তি এই সময়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলবে। আপনার সিদ্ধান্তগুলি আপনার কেরিয়ারে আপনাকে উপকৃত করবে, আপনার ধারণা ব্যবসায় সফল হবে। পরিবারে ফাটল দেখা দিতে পারে, তাই এর পরে বিষয়গুলি কিছুটা উন্নতির দিকে যেতে পারে।

    ধনু রাশি- এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্যও সুখবর রয়েছে, ভাগ্যের কারণে আপনার কাজ সম্পন্ন হবে, আপনাকে কিছু কাজের জন্য দেশের বাইরে যেতে হতে পারে। এই সংমিশ্রণটি আপনাকে আর্থিক এবং ব্যক্তিগতভাবে উভয়ই উপকৃত করবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

