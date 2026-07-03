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    Surya Nakshatra Gochar: সূর্যের নক্ষত্র গোচরে একঝাঁক রাশির লাভ আসন্ন! জুলাইতেই কপাল খুলছে অনেকের

    সূর্য জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে তার নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে। সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন চারটি রাশির জন্য খুব শুভ এবং উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। জেনে নিন কোন রাশিচক্র সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিটের কারণে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে।

    Published on: Jul 03, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    সূর্য রাশির মতো, নক্ষত্রও একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবর্তিত হয়। ৬ জুলাই, ২০২৬ এ, সূর্য পুনর্বাসু নক্ষত্রে ভ্রমণ করবেন সূর্য এবং ১৯ জুলাই পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে। পুনর্বসু নক্ষত্রের অধিপতি হলেন বৃহস্পতি। বৃহস্পতি ও সূর্যের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে।

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    বৃহস্পতির নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যের আগমনের ফলে সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র প্রভাবিত হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন কিছু ভাগ্যবান রাশিচক্রের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী প্রমাণিত হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র সূর্যের মানুষকে শুভ ফলাফল দেবে।

    ১. মেষ - সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের কারণে, মেষ রাশির লোকেরা শুভ ফলাফল পাবেন। এই সময়ে আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে। ব্যবসায়িক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভ করে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। চাকরির অবস্থা ভালো থাকবে। মেষ রাশির প্রতিকার: মেষ রাশির প্রভু মঙ্গল। যা শক্তি ও সাহসের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। হনুমানজির পূজা করা এবং সূর্য দেবতাকে অর্ঘ্য অর্ঘ্য করা মেষ রাশির জন্য সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।

    ২. সিংহ - সিংহ রাশির প্রভু হলেন সূর্য নিজেই। সূর্যের প্রভাবের কারণে সিংহ রাশির লোকেরা আটকে থাকা কাজে গতি পাবেন। সম্পর্কের মধ্যে মানসিক সংযোগ বাড়বে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। আপনি চাকরিতে ভাল ফলাফল পাবেন। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, আপনার যে কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। সিংহ রাশির প্রতিকার- সিংহ রাশির লোকেরা শুভ ফল পেতে তামার পাত্র দিয়ে সূর্য দেবতাকে নিয়মিত অর্ঘ্য নিবেদন করা উপকারী।

    3. কন্যা রাশি- কন্যা রাশির লোকদের সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সময়ে আপনি ভাল বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, পুরনো রুট থেকেও টাকা আসবে। ব্যবসায়ীরা সম্প্রসারণের জন্য ভাল সুযোগ পাবেন, যা তাদের সম্পূর্ণ সুবিধা নেবে। ভাগ্যক্রমে, আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। কন্যা রাশির প্রতিকার- কন্যা রাশির জাতকদের শুভ ফল বাড়ানোর জন্য সকালে এবং সন্ধ্যায় ১০৮ বার "ওম বুঁ বুধায় নমঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত।

    ৪. মকর রাশি- সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মকর রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার জীবনে সুখ আসবে। পরিবারের কোনও সদস্য বা আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে, যা মনকে খুশি রাখবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। শক্তি বাড়বে। আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। মকর রাশির প্রতিকার- মকর রাশির জাতকদের জন্য শুভ ফল পেতে শনি দেবকে প্রণাম করা উপকারী বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Surya Nakshatra Gochar: সূর্যের নক্ষত্র গোচরে একঝাঁক রাশির লাভ আসন্ন! জুলাইতেই কপাল খুলছে অনেকের

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