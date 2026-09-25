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Surya Transit: চন্দ্রের নক্ষত্রে যাচ্ছেন সূর্য! ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সৌভাগ্যের বর্ষণ ৫ রাশিতে

সূর্য নক্ষত্র পরিবর্তন ২০২৬: সূর্য প্রায় ১৪ দিনের মধ্যে তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করে। এখন সূর্য নক্ষত্রে পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং চন্দ্রের নক্ষত্রে আসতে চলেছে। কোন রাশির জন্য সূর্যের হস্ত নক্ষত্র ট্রানজিট উপকারী হবে তা জানুন।

Published on: Sep 25, 2026, 16:00:47 IST
By Sritama Mitra
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সূর্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে থাকে। গ্রহের রাজা সূর্য বর্তমানে কন্যা রাশির ট্রানজিটে রয়েছেন এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে ০৯:৫৫ মিনিটে এ হস্ত নক্ষত্রে ট্রানজিট করতে চলেছেন। হস্ত নক্ষত্রের অধিপতি হলেন চন্দ্র। চন্দ্র নক্ষত্রে সূর্যের সঞ্চালন অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়।

চন্দ্রের নক্ষত্রে যাচ্ছেন সূর্য!২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সৌভাগ্যের বর্ষণ ৫ রাশিতে
চন্দ্রের নক্ষত্রে যাচ্ছেন সূর্য!২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সৌভাগ্যের বর্ষণ ৫ রাশিতে

চন্দ্র নক্ষত্রে সূর্য সঞ্চালনের এই সময়টি সামাজিক প্রতিপত্তি, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং সৃজনশীল কাজে সাফল্য নিয়ে আসে বলে মনে করা হয়। এই ট্রানজিটের প্রভাব মেষ থেকে মীন রাশিতে হবে, তবে কিছু রাশির জন্য, হস্ত নক্ষত্রে সূর্যের সঞ্চালন খুব শুভ প্রমাণিত হবে। সূর্য হস্ত নক্ষত্র ট্রানজিটের ভাগ্যবান রাশি কোনগুলি তা জেনে নিন।

মেষ রাশি: মেষ রাশির জন্য সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট সুসংবাদ আনতে পারে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। শত্রুদের পরাজিত করা যেতে পারে। যারা চাকরির পেশায় কাজ করছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হতে পারে। আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে।

মিথুন: এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য অনুকূল প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। বাচ্চাদের দিক থেকে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভের জন্য ভাল সুযোগ পেতে পারেন। যারা চাকরি করছেন তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে খুশি হবেন। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন।

কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা সূর্য পরিবহনের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনি সুখ এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধি পেতে পারেন। আপনি বৈষয়িক সুখ বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আপনি ধর্ম সম্পর্কিত কাজে অংশ নেবেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। দুর্ঘটনাজনিত সম্পদ আসতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করা হবে।

বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা সূর্যের সঞ্চালন থেকে শুভ ফলাফল পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনি আপনার কাজের জন্য অফিসে প্রশংসা পেতে পারেন। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন। আপনার মনের যে কোনও পুরানো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি ভাইবোনদের সমর্থন পাবেন। সরকারী খাত থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। সমাজে অবস্থান এবং প্রতিপত্তি বাড়বে। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা ভাল সুযোগ পাবেন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Surya Transit: চন্দ্রের নক্ষত্রে যাচ্ছেন সূর্য! ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সৌভাগ্যের বর্ষণ ৫ রাশিতে

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